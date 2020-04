OVERBLIK: Vinderne af Demokraternes primærvalg

Tirsdag blev der afholdt primærvalg i delstaten Wisconsin, men som følge af coronaviruskrisen ventes stemmerne herfra først at blive talt op tidligst den 13. april.

Få et overblik over vinderne af Demokraternes foreløbige primærvalg og vælgermøder her. Tallet i parentes efter kandidatens navn er antallet af vundne delegerede.