OVERBLIK: Vinderne af Demokraternes primærvalg

Tidligere vicepræsident Joe Biden leverede et stort comeback ved supertirsdag, mens den venstreorienterede Bernie Sanders vandt i den største delstat, Californien.

Få et overblik over top 3-vinderne af Demokraternes foreløbige primærvalg og vælgermøder her. Tallet i parentes efter kandidatens navn er antallet af vundne delegerede.

Februar:

3.: Iowa, vælgermøder, 41 delegerede: Pete Buttigieg (14), Bernie Sanders (12), Elizabeth Warren (8).

11.: New Hampshire, primærvalg, 24 delegerede: Bernie Sanders (9), Pete Buttigieg (9), Amy Klobuchar (6).

22.: Nevada, vælgermøder, 36 delegerede: Bernie Sanders (24), Joe Biden (9), Pete Buttigieg (3).

29.: South Carolina, primærvalg, 54 delegerede: Joe Biden (38), Bernie Sanders (15), Tom Steyer (0).

Marts:

3.: Supertirsdag:

* Alabama, primærvalg, 52 delegerede: Joe Biden (39), Bernie Sanders (7), Michael Bloomberg (0).

* Amerikansk Samoa, vælgermøder, 6 delegerede: Michael Bloomberg (4), Tulsi Gabbard (2), Bernie Sanders (0).

* Arkansas, primærvalg, 31 delegerede: Joe Biden (15), Bernie Sanders (9), Michael Bloomberg (5).

* Californien, primærvalg, 415 delegerede: Bernie Sanders (184), Joe Biden (144), Elizabeth Warren (5).

* Colorado, primærvalg, 67 delegerede: Bernie Sanders (25), Joe Biden (17), Michael Bloomberg (3).

* Maine, primærvalg, 24 delegerede: Joe Biden (9), Bernie Sanders (9), Elizabeth Warren (2).

* Massachusetts, primærvalg, 91 delegerede: Joe Biden (32), Bernie Sanders (27), Elizabeth Warren (18).

* Minnesota, primærvalg, 75 delegerede: Joe Biden (38), Bernie Sanders (28), Elizabeth Warren (5).

* North Carolina, primærvalg, 110 delegerede: Joe Biden (53), Bernie Sanders (30), Michael Bloomberg (0).

* Oklahoma, primærvalg, 37 delegerede: Joe Biden (21), Bernie Sanders (13), Michael Bloomberg (1).

* Tennessee, primærvalg, 64 delegerede: Joe Biden (29), Bernie Sanders (16), Michael Bloomberg (0).

* Texas, primærvalg, 228 delegerede: Joe Biden (111), Bernie Sanders (102), Michael Bloomberg (10).

* Utah, primærvalg, 29 delegerede: Bernie Sanders (7), Joe Biden (2), Michael Bloomberg (0).

* Vermont, primærvalg, 16 delegerede: Bernie Sanders (11), Joe Biden (5), Elizabeth Warren (0).

* Virginia, primærvalg, 99 delegerede: Joe Biden (66), Bernie Sanders (30), Elizabeth Warren (1).

10.:

* Idaho, primærvalg, 20 delegerede.

* Michigan, primærvalg, 125 delegerede.

* Mississippi, primærvalg, 36 delegerede.

* Missouri, primærvalg, 68 delegerede.

* North Dakota, vælgermøder, 14 delegerede.

* Washington, primærvalg, 89 delegerede.

14.:

* Nordmarianerne, vælgermøder, 6 delegerede.

17.:

* Arizona, primærvalg, 67 delegerede.

* Florida, primærvalg, 219 delegerede.

* Illinois, primærvalg, 155 delegerede.

* Ohio, primærvalg, 136 delegerede.

24.:

* Georgia, primærvalg, 105 delegerede.

29.:

* Puerto Rico, primærvalg, 51 delegerede.

April:

4.:

* Alaska, primærvalg, 14 delegerede.

* Hawaii, primærvalg, 22 delegerede.

* Louisiana, primærvalg, 50 delegerede.

* Wyoming, vælgermøder, 14 delegerede.

7.:

* Wisconsin, primærvalg, 77 delegerede.

28.:

* Connecticut, primærvalg, 49 delegerede.

* Delaware, primærvalg, 17 delegerede.

* Maryland, primærvalg, 79 delegerede.

* New York, primærvalg, 224 delegerede.

* Pennsylvania, primærvalg, 153 delegerede.

* Rhode Island, primærvalg, 21 delegerede.

Maj:

2.:

* Guam, vælgermøder, 6 delegerede.

* Kansas, primærvalg, 33 delegerede.

5.:

* Indiana, primærvalg, 70 delegerede.

12.:

* Nebraska, primærvalg, 25 delegerede.

* West Virginia, primærvalg, 24 delegerede.

19.:

* Kentucky, primærvalg, 46 delegerede.

* Oregon, primærvalg, 52 delegerede.

Juni:

2.:

* District of Columbia, primærvalg, 20 delegerede.

* Montana, primærvalg, 16 delegerede.

* New Jersey, primærvalg, 107 delegerede.

* New Mexico, primærvalg, 29 delegerede.

* South Dakota, primærvalg, 14 delegerede.

6.:

* De Amerikanske Jomfruøer, vælgermøder, 6 delegerede.

* Derudover er der 13 delegerede at hente blandt de amerikanske demokrater, som er bosiddende i udlandet. Disse kan stemme mellem 3. og 10. marts.

* For at vinde i første valgrunde kræver det i alt 1991 delegerede.

* Hvis ingen af kandidaterne når det mål, kommer de såkaldte superdelegerede på banen, som stemmer uafhængigt af, hvordan primærvalgene forløber. De superdelegerede vælges af partiet.

Kilde: CNN