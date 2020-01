OVERBLIK: Verdensledere frygter optrapning af Iran-konflikt

Situationen i området risikerer at eskalere, lyder det fra flere. Derfor opfordres der til at nedtrappe konflikten.

Der er bekymring at spore hos flere landes ledere, efter at den iranske general Qassem Soleimani er dræbt i et amerikanskledet angreb i Irak.

Her er et overblik over udenlandske lederes reaktioner på angrebet:

* Donald Trump, USA's præsident:

- General Qassem Soleimani har dræbt eller alvorligt såret tusinder af amerikanere over en længere periode og planlagde at dræbe mange flere ... men blev taget!, skriver præsidenten på Twitter.

* Irans øverste åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei:

- Martyrdøden var belønningen for hans (Soleimanis, red.) endeløse præstationer i alle disse år.

- Efter hans død vil hans arbejde, om Gud vil, ikke stoppe, men brutal hævn venter de kriminelle, som fik hans og andre martyrers blod på deres hænder ved angrebet, skriver Khamenei på Twitter.

* Adel Abdel-Mahdi, Iraks fungerende premierminister:

- At udføre likviderende handlinger mod ledende irakiske personer eller personer fra et broderland på irakisk grund er et åbenlyst brud på Iraks suverænitet. Det er en farlig eskalering, som fremprovokerer en destruktiv krig i Irak, regionen og verden, siger han.

* António Guterres, FN's generalsekretær:

- Det er et øjeblik, hvor ledere må vise maksimal tilbageholdenhed. Verden har ikke råd til en ny krig i regionen, lyder det i en udtalelse fra en af Guterres' talspersoner.

* Vladimir Putin, Ruslands præsident:

- Denne handling kan kraftigt forværre situationen i regionen, sagde Putin under en telefonsamtale med den franske præsident, Emmanuel Macron.

* Heiko Maas, Tysklands udenrigsminister:

- USA's militære operation fulgte efter en række af farlige provokationer fra Iran.

- Siden denne morgen har vi været i tæt kontakt med vores britiske og franske partnere og med andre europæiske lande om, hvordan vi bedst kan få situationen til at falde til ro, sagde han efter en telefonsamtale med USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

* Syriens udenrigsministerium:

- Syrien tager kraftigt afstand fra den amerikanske kriminelle aggression. Denne aggression genbekræfter, at USA er ansvarlig for ustabiliteten i Irak, citeres ministeriet for af det statslige nyhedsbureau Sana.

* Benjamin Netanyahu, Israels premierminister:

- Ligesom Israel har ret til selvforsvar, har USA den præcis samme ret. Qassem Soleimani er ansvarlig for amerikanske borgeres og mange andre uskyldige menneskers død, siger han.

* Nato:

- Nato holder tæt øje med situationen i regionen. Vi holder fortsat tæt kontakt med amerikanske myndigheder, siger talsmand Dylan White.

* Tyrkiets udenrigsministerium:

- Vi vil gerne igen kraftigt fremhæve vores advarsel om, at det skader freden og sikkerheden i både Irak og vores region, når især Irak bliver til en konfliktzone, lyder det fra ministeriet.

* Dominic Raab, Storbritanniens udenrigsminister:

- Vi opfordrer alle parter til at nedtrappe. Yderligere konflikt er ikke i nogens interesse, siger han.

* EU-præsident Charles Michel:

- Volden, provokationerne og hævnaktionerne, som vi har været vidne til i Irak over de seneste uger, skal stoppes. Yderligere eskalering skal for alt i verden undgås, siger han.

Kilder: Ritzau, dpa, Reuters, AFP.