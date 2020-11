OVERBLIK: Vejen til Det Hvide Hus kulminerer 20. januar

Det skriver en række amerikanske medier på baggrund af valgprognoser, der viser, at Biden har godt over de 270 valgmænd, det kræver at vinde valget.

USA's præsident for 2021-2025 hedder Joe Biden.

Lørdag aften tælles der stadig stemmer i en håndfuld stater, og den siddende præsident, republikaneren Donald Trump, kræver valgresultater prøvet ved domstolene.

Få overblik over, hvordan vejen til præsidentembedet ser ud herfra:

* 8. december er der frist for at have afklaret eventuelle tvister om valgresultatet. Det er, uanset om det er delstaternes parlamenter eller domstole rundt i landet, der sidder med afgørelsen.

* 14. december skal de 538 medlemmer af valgmandskollegiet mødes i deres respektive stater. Her skal de formelt afgive hver deres stemme på en af præsidentkandidaterne.

* 3. januar træder den nyvalgte udgave af Kongressen - der består af de to kamre, Repræsentanternes Hus og Senatet - sammen.

* 6. januar mødes de to kamre i Kongressen for at registrere valgmændenes stemmer.

* 20. januar bliver vinderen af valget i valgmandskollegiet - den nye præsident - indsat ved en ceremoni i Washington D.C.

* Præsidenten sidder i en periode på fire år ad gangen, og denne valgperiode løber fra januar 2021 til januar 2025.

Kilder: AP, Ritzau.