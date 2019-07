OVERBLIK: Ursula von der Leyens vej til toppost i EU

Her er et oprids af hendes vej til topposten, som aldrig tidligere har været besat af en kvinde.

* Den 2. juli pegede EU-landenes stats- og regeringschefer på den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, som kandidat til formandsposten i Europa-Kommissionen.

* I dagene efter samlede tyskeren et hold af eksperter og assistenter til at hjælpe sig i processen.

* Over en periode på to uger har Ursula von der Leyen holdt møder med ledere af EU-institutionerne, og - vigtigst for hende - har hun forsøgt at sikre sig EU-Parlamentets støtte via dialogmøder med de politiske grupper.

* Tirsdag den 16. juli var Europa-Parlamentet samlet i Strasbourg, hvor medlemmerne af parlamentet afgav deres stemme for eller imod tyskeren i en hemmelig afstemning.

* Ved den afstemning sikrede von der Leyen sig det nødvendige absolutte flertal med 383 stemmer.

* Hun skulle have mindst 374 stemmer for at blive godkendt. Det er halvdelen af parlamentet, der aktuelt har 747 aktive medlemmer, plus en stemme.

* I den kommende tid skal Ursula von der Leyen lægge en plan for, hvordan hendes kommission skal sammensættes og fungere. Det er formanden, der udstikker retningen.

* Desuden skal hun samle et hold af kommissærer, så alle medlemslande er repræsenteret i kommissionen. Hun har lovet, at der skal være fuld ligestilling i EU-Kommissionen.

* Til efteråret skal kommissærkandidaterne en efter en til høring i EU-Parlamentet. Parlamentet skal godkende den samlede kommission. Det er normalt, at enkelte kandidater må skiftes ud, før kommissionen går igennem.

* Hun overtager officielt ledelsen i Europa-Kommissionen 1. november, hvor mandatet for den siddende kommission med Jean-Claude Juncker i spidsen går af.

Kilde: Europa-Parlamentet.