OVERBLIK: Udvalgte citater med Trump og Biden fra tv-debat

Debatten fandt sted natten til fredag dansk tid i Nashville, Tennessee.

Her er nogle udvalgte citater fra de to præsidentkandidater inden for nogle af debattens hovedtemaer.

* Coronavirus:

Trump: Det vil forsvinde. Og jeg siger, at vi runder et hjørne. Det forsvinder.

Biden: Trump siger, at vi lærer at leve med det. Folk lærer at dø med det.

Trump: Vi kan ikke lukke vores land. Vi kan ikke låse os nede i en kælder, som Joe gør.

Biden: Luk ned for coronavirus, ikke vores land.

* Udenlandsk indflydelse på det amerikanske valg:

Biden med henvisning til Kina, Rusland og Iran: De vil betale prisen, hvis jeg bliver valgt. De blander sig i amerikansk suverænitet. Det er det, der foregår.

Trump med henvisning til, at Rusland og Iran ifølge Trump forsøger at underminere præsidentens kandidatur: Jeg kender alt til det.

* Forholdet til Nordkoreas leder, Kim Jong-un:

Trump: Jeg har et meget godt forhold til ham. En anderledes type, men han synes sikkert det samme om mig. Vi har et anderledes forhold. Vi har et godt forhold, og der er ikke nogen krig.

Biden: Han taler om sin gode kammerat, der er en bandit, og han taler om, hvordan det er godt for os. Og de har missiler, som er i stand til at nå amerikansk territorium meget mere nu end før. Jeg kan forstå, at vi havde et godt forhold til Hitler, før han altså invaderede Europa.

* Om vindenergi:

Biden: Trump tror, at vind, altså vindmøller, forårsager kræft.

Trump: Jeg ved mere om vind, end du gør. Det er ekstremt dyrt. Dræber en masse fugle.

Kilde: CNN og AFP.