OVERBLIK: Tyrkiet har flere forskellige interesser i Syrien

Det fik søndag Tyrkiet til som modsvar at angribe de syriske styrker.

De tyrkiske styrkers tilstedeværelse i Syrien er kompleks.

Her kan du blive klogere på, hvorfor Tyrkiet involverer sig i den syriske krig:

* Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, støttede i 2011 de forskellige oprør, der opstod i flere arabiske lande. Han bidrog blandt andet med støtte til oprørere, der forsøgte at vælte den syriske præsident, Bashar al-Assad.

* Efter ni års blodig krig i Syrien står Erdogan fortsat bag oprørerne.

* Derfor støtter Tyrkiet også de sidste oprørere, der netop nu befinder sig i den nordvestlige provins Idlib. Her har syriske regeringsstyrker med støtte fra Rusland iværksat en stor offensiv for at genvinde fuld kontrol over landet.

* Det har tvunget mange folk på flugt mod nabolandet Tyrkiet, der i forvejen har taget imod omkring 3,6 millioner syrere. Erdogan støtter derfor også oprørerne i et håb om, at det kan begrænse antallet af mennesker, der må flygte.

* Tyrkiet har også en interesse i den nordøstlige del af Syrien.

* Her opholder kurdiske grupper sig. Blandt dem er den kurdiske YPG-milits, som Tyrkiet i efteråret 2019 iværksatte en stor offensiv imod.

* Tyrkiet betragter YPG som en terrorgruppe med tilknytning til PKK, som er på EU's terrorliste og skaber oprør på tyrkisk grund.

Kilder: Financial Times, Reuters, The New York Times.