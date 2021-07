OVERBLIK: Tunesisk krise er en af mange i uropræget årti

Den unge frugtsælger Mohamed Bouazizi sætter ild til sig selv foran et regeringskontor i byen Sidi Bouzid efter et kontrovers med politiet. Hans død fører til massive protester mod arbejdsløshed, korruption og undertrykkelse.

Få her et overblik over Tunesiens ujævne årti med demokrati og vejen, der har ført til Saieds beslutning:

* Januar 2011:

Tunesiens mangeårige autoritære leder Zine El Abidine Ben Ali flygter til Saudi-Arabien, da en revolution i Tunesien fører til opstande i hele den arabiske verden, der senere blev kendt som Det Arabiske Forår.

* Januar 2014:

Parlamentet godkender en ny forfatning, der blandt andet sikrer mere personlig frihed, flere rettigheder til Tunesiens minoriteter og samtidig deler magten mellem præsidenten og premierministeren.

* December 2014:

Beji Caid Essebsi vinder Tunesiens første frie præsidentvalg. Det moderate islamiske parti Ennahda, der var forbudt under Zine El Abidine Ben Ali, tilslutter sig parlamentets ledende koalition.

* December 2017:

Tunesiens økonomi nærmer sig et kritisk punkt, i takt med at handelsunderskuddet stiger, og landets valuta rasler ned.

* Oktober 2019:

Vælgerne viser deres utilfredshed med de største politiske partier. Først ved at vælge et dybt splittet parlament og dernæst vælge den politiske outsider Kais Saied som præsident.

* Januar 2020:

Efter adskillige fejlslagne forsøg på at danne en regering bliver Elyes Fakhfakh udnævnt til premierminister. Han bliver dog efter få måneder tvunget til at trække sig på grund af en korruptionsskandale.

* August 2020:

Kais Saied udnævner Hichem Mechichi til premierminister. De to falder dog hurtigt ud med hinanden, samtidig med at Mechichis regering kæmper med at få styr på coronapandemien og behovet for reformer.

* Januar 2021:

Ti år efter revolutionen bryder nye protester ud i Tunesien. Denne gang mod politivold og utilfredshed med landets skrantende økonomi.

* Juli 2021:

Kais Saied fyrer premierministeren og suspenderer parlamentet. Hans modstandere beskylder ham for at være i gang med et kup.

Kilde: Reuters.