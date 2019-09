OVERBLIK: Trumps tre sikkerhedsrådgivere på under tre år

Med 520 dage på posten er den garvede topembedsmand den mand, der har hidtil har siddet længst på posten under Donald Trump.

National sikkerhedsrådgiver for Det Hvide Hus John Bolton fik tirsdag en fyreseddel af præsident Donald Trump.

Her følger et overblik over, hvordan foreløbig tre udvalgte har klaret sig i den nuværende administration:

* Michael Flynn - (23. januar 2017 - 13. februar 2017).

Donald Trumps første nationale sikkerhedsrådgiver sagde selv sin stilling op efter få uger på posten.

Det skete, efter at det blev afsløret, at han havde vildledt vicepræsident Mike Pence og andre topembedsmænd i Det Hvide Hus om sine samtaler med Ruslands ambassadør i USA.

I sit opsigelsesbrev indrømmede Michael Flynn, at han havde holdt adskillige telefonsamtaler med "udenlandske embedsmænd" i perioden inden, at Donald Trump blev indsat som præsident.

Samtalerne omhandlede blandt andet USA's sanktioner mod Rusland og var en alvorlig krænkelse af protokollen, da Donald Trump endnu ikke var indsat som præsident.

Efter at Michael Flynn forlod posten, blev Keith Kellogg indsat som fungerende national sikkerhedsrådgiver.

* H.R. McMaster - (20. februar 2017 - 9. april 2018).

En måned inde i Donald Trumps embedsperiode blev general H.R. McMaster hyret til posten som national sikkerhedsrådgiver.

Han formåede at blive på posten i 420 dage, men uenigheder med flere topembedsmænd og præsidenten selv betød til sidst, at han sagde sit job op.

H.R. McMaster sagde i forbindelse med sin opsigelse, at der var ubestridelige beviser på, at Rusland havde blandet sig i det amerikanske præsidentvalg - en påstand, som Donald Trump ellers gentagne gange havde afvist i medierne.

H.R. McMaster luftede også flere gange sin kritik af Trump-administrationens kurs over for lande som Syrien og Afghanistan.

Uenighederne betød til sidst, at Donald Trump og H.R. McMaster blev enige om at udskifte ham på posten.

* John Bolton - (9. april 2018 - 10. september 2019).

Den tidligere FN-ambassadør John Bolton blev hentet ind som afløser for H.R McMaster.

Han blev blandt andet hyret på grund af sin hårde kurs over for Iran og støttede præsidentens beslutning om at forlade en historisk atomaftale, der var indgået af Donald Trumps forgænger, Barack Obama.

Gradvist blev uenighederne mellem Donald Trump og John Bolton dog ifølge CNN mere og mere tydelige. John Bolton var ifølge mediet blandt andet uenig med præsidentens diplomatiske kurs over for blandt andet Nordkorea og Afghanistan.

Ifølge CNN udviklede uenighederne sig til direkte fjendskab mellem ham og flere medlemmer af det nationale sikkerhedsråd.

Flere anonyme kilder oplyser til CNN, at en række topembedsmænd pressede hårdt på for at få erstattet John Bolton på posten som national sikkerhedsrådgiver.

John Bolton nåede at sidde på posten i 520 dage. Det er endnu uvist, hvem der erstatter John Bolton. Præsidenten har oplyst, at han vil udpege en ny sikkerhedsrådgiver i næste uge.

Kilder: New York Times, CNN, Wall Street Journal, Reuters.