OVERBLIK: Trumps plan for fred i Mellemøsten

Her følger et udpluk af de vigtigste punkter i planen:

* Fredsplanen omfatter et "konceptuelt kort" over et område, som ifølge præsidenten dækker over de "territoriale kompromiser", som Israel er villig til at indgå.

* Kortet vil ifølge præsidenten mere end fordoble palæstinensernes territorium. Samtidig vil den palæstinensiske hovedstad blive placeret i det østlige Jerusalem, hvor USA ifølge Trump vil åbne en ambassade.

* Jerusalem vil dog i amerikanske øjne forblive Israels hovedstad.

* Planen vil medføre et status quo over det omstridte Tempelbjerget, som har affødt store religiøse konflikter. Det betyder, at muslimer også fremover vil have mulighed for at besøge al-Aqsa-moskéen.

* Planen indebærer også en mulighed for at etablere en selvstændig stat for palæstinenserne.

* Ingen palæstinensere eller israelere vil blive tvunget til at flytte som resultat af en implementering af fredsplanen.

* Israel har indvilget i at frede de områder, som ifølge planen kan blive en del af den palæstinensiske stat, i fire år.

* Planen omfatter ifølge Donald Trump en økonomisk plan på cirka 340 milliarder kroner til udvikling af en ny palæstinensisk stat. Ifølge Det Hvide Hus vil det medføre en million nye arbejdspladser over de næste ti år og fordoble den palæstinensiske økonomi.

Kilder: BBC, New York Times.