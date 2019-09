OVERBLIK: Travle dage venter i det britiske Overhus

Lovforslaget er vedtaget i Underhuset, men mangler stadig at blive vedtaget i Overhuset, inden det endeligt kan godkendes af dronningen.

Der venter en travl proces, når det britiske Overhus torsdag tager hul på debatten om et lovforslag, der skal blokere for brexit uden aftale.

Her er et overblik over, hvad der venter torsdag og de kommende dage:

* Processen i Overhuset er særligt interessant, fordi den britiske premierminister, Boris Johnson, har fået parlamentet suspenderet fra begyndelsen af næste uge og indtil den 14. oktober.

* Derfor har Overhuset begrænset tid til at behandle lovforslaget. Overhuset tager sig ellers normalt god tid til at diskutere lignende forslag.

* Regeringen har stillet en lang række ændringsforslag til alverdens elementer i lovforslaget. Der skulle angiveligt være tale om over 100 forslag.

* Ifølge kritikere er der tale om en såkaldt filibuster fra regeringens side. Det vil sige, at den med vilje forsøger at forsinke Overhusets afgørelse, så det ikke når at færdiggøre processen, inden parlamentet suspenderes.

* Overhuset er - i modsætning til Underhuset - forpligtet til at diskutere samtlige ændringsforslag, inden en afstemning om forslaget følger.

* Begge dele tager omkring et kvarter. Hvis der eksempelvis er 100 ændringsforslag, er der altså tale om en proces på samlet set 50 timer.

* Medlemmer fra oppositionspartierne samt en række konservative medlemmer, der støtter lovforslaget, har planer om - blandt andet ved skiftevis at tage hver deres tur - at fortsætte, indtil lovforslaget er vedtaget.

* På den måde forventer de at kunne have stemt forslaget igennem lørdag. Tids nok til at få det godkendt af dronningen inden parlamentet suspenderes.

Kilder: BBC, The Guardian.