OVERBLIK: Tidslinje over indsættelsesceremonien

Her følger en tidslinje over dagen. Tidspunkterne er angivet i lokal tid, mens tidspunktet i parentes er dansk tid.

Af sikkerhedsmæssige årsager er ikke alle tidspunkter offentligt tilgængelige.

* 11.00 (17.00): Ankomst.

Joe Biden ankommer til Kongressen.

* 12.00 (18.00): Indsættelsesceremoni.

Joe Biden og Kamala Harris aflægger deres embedsed.

De præcise tidspunkter for dette er endnu ikke offentliggjort.

Ceremonien begynder med en bøn fra præsten Leo J. O'Donovan, der er en nær ven af Biden-familien.

Lady Gaga synger nationalsangen.

Den 23-årige digter Amanda Gorman vil læse et digt med titlen "The Hill We Climb" op.

Joe Biden giver sin første tale som USA's præsident.

* Pass in Review (tidspunkt endnu ikke offentliggjort).

Pass in Review finder sted foran den østlige del af Kongressen og er en militær tradition, der ærer en fredelig magtoverdragelse til den nye øverstkommanderende.

Biden, Harris og deres ægtefæller vil også ære USA's tropper på militærkirkegården Arlington, hvor de vil lægge en krans ved de ukendte soldaters grav.

* 15.15 (21.15): Virtuel parade.

Efter kransnedlæggelsen bliver Biden og Harris eskorteret til Det Hvide Hus af militæret.

Skuespilleren Tony Goldwyn er vært for den virtuelle parade.

* 20.30 (02.30): Tv-show.

"Celebrating America" er et 90 minutter langt tv-show, som skuespilleren Tom Hanks er vært for. Her optræder en lang række kendte kunstnere.

Kilde: City A.M.