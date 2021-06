OVERBLIK: Tidslinje over Concordens storhed og fald

Det mest kendte overlydsfly gennem tiden er Concorden, som var både berømt for sit markante design og berygtet for sin larm og sit brændstofforbrug.

Få her et overblik over årene med Concorden:

2. marts 1969: Concorden foretager sin jomfrurejse, da den franskbyggede prototype 001 letter fra Toulouse i Frankrig.

21. januar 1976: British Airways indsætter Concorden på fast rutefart mellem London og Bahrain. Air France sætter overlydsflyet ind på ruten fra Paris til Rio de Janeiro.

24. maj 1976: Concorden sættes ind på ruterne fra Paris og London til Washington.

22. november 1977: Efter to års tovtrækkeri indgår Concorden i fast rutefart til New York fra London og Paris.

20. april 1979: Det 16. og sidste Concorde-fly foretager sin første flyvning.

1. november 1980: British Airways opgiver at bruge flyet til Bahrain og Singapore fra London på grund af manglende efterspørgsel.

14. april 1989: Britiske luftfartsmyndigheder kræver, at alle Concorde-fly skal tjekkes, efter at et af dem mistede halvdelen af sit haleror over Det Tasmanske Hav. Det var det første uheld efter mere end 20 års flyvning.

21. marts 1992: En Concorde fra British Airways mister en stor del af haleroret under en flyvning fra London til New York.

24. juli 2000: British Airways oplyser, at man har opdaget revner i vingerne på syv af selskabets Concorder, som derfor har fået flyveforbud.

25. juli 2000: En Concorde fra Air France styrter ned i et hotel i Paris. 113 mister livet, heraf fire på jorden.

7. november 2001: Concorden er igen på vingerne på de transatlantiske ruter fra London og Paris.

27. november 2002: Under en flyvning fra London til New York falder en del af et af Concordens fire haleror af.

19. februar 2003: Et Concorde-fly med 56 passagerer på vej fra Paris til New York må nødlande i Halifax i Canada på grund af en motorfejl.

24. oktober 2003: Den sidste kommercielle flyvning med en Concorde gennemføres.

Kilde: Reuters.