OVERBLIK: Tiårsdagen for Breiviks massakre markeres i Oslo

Det er torsdag ti år siden, at Anders Behring Breivik skød og dræbte 69 mennesker på den norske ø Utøya og med et bombeangreb mod regeringskvarteret i Oslo slog yderligere otte mennesker ihjel.

Herunder følger et overblik over markeringen:

* 09.00-09.45: Markering i regeringskvarteret.

Her skal blandt andet den norske statsminister, Erna Solberg, tidligere statsminister og nuværende Nato-leder, Jens Stoltenberg, og leder af den nationale støttegruppe, Lisbeth Kristine Røyneland, tale.

* 11.00-12.00: Markering i Oslo Domkirke.

Biskoppen holder en prædiken, mens repræsentanter fra forskellige religioner vil være til stede. Også her vil Jens Stoltenberg holde en tale.

Når gudstjenesten slutter, vil kirkeklokkerne over hele landet ringe for at vise, at kirken beder for alle, som er berørt af massakren, der skete 22. juli 2011.

* 13.00-14.00: Gudstjeneste i Hole Kirke.

Her deltager blandt andet medlemmer af kongehuset og regeringen.

* 15.00-16.15: Markering på Utøya.

Her vil der blandt andet blive lagt blomster, og kronprins Haakon kommer til at tale. Der vil også blive afholdt et minuts stilhed, og de dræbtes navne vil blive læst op.

* 17.00-18.30: Modtagelse af de efterladte på Oslo Rådhus.

De berørte efter massakren er inviteret til modtagelse på rådhuset.

* 19:00: Klokkerne på Oslo Rådhus slår 77 slag for at markere ofrene.

* 19.55-21.30: Nationalt mindearrangement i Oslo. I arenaen Oslo Spektrum afholdes et mindearrangement med taler, navneoplæsning og kulturelle indslag. Hovedtalen vil blive holdt af kong Harald.

Kilder: Den norske regering.