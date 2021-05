OVERBLIK: Strid om by optrappede angreb i Gaza og Israel

Læs mere om de seneste dages uroligheder her:

7. maj:

* Uroligheder opstod fredag, hvor kampklædt israelsk politi stødte sammen med palæstinensere i forbindelse med den sidste fredagsbøn i muslimernes hellige fastemåned, ramadanen.

* Der var i forvejen spændinger i byen, da Israel havde varslet, at det ville smide palæstinensiske familier ud af deres huse i Sheikh Jarrah-distriktet i Østjerusalem.

* Byen har længe været centrum for stridigheder, da begge parter mener, at byen er deres.

* Mere end 300 personer blev meldt såret under urolighederne, der er de værste i byen siden 2017.

10. maj:

* Hamas krævede, at Israel fjernede sit politi fra Sheikh Jarrah og omkring al-Aqsa-moskéen. Herefter har Hamas siden mandag affyret mere end 200 raketter mod Israel.

* Mandag var der igen uro mellem det israelske politi og palæstinensere ved al-Aqsa-moskéen i Jerusalem, der er hellig i både Islam og Jødedommen. Israel fejrede "Jerusalemdag", der markerer overtagelsen af Jerusalem under den arabisk-israelske krig i 1967.

* Det palæstinensiske Røde Halvmåne meldte om mindst 395 sårede palæstinensere, hvor 200 blev indlagt, og fem var i kritisk tilstand.

* Det israelske politi meldte om 32 sårede blandt sine betjente.

* FN afholdt møde om situationen, men gav ikke umiddelbart en melding. Flere diplomater sagde, at offentlige kommentarer i øjeblikket ville modarbejde fred. EU ønsker et "omgående" stop i konflikten.

11. maj:

* Israelsk hær siger tirsdag, at den har ramt 130 "militære mål" i Gaza, hvor 15 personer fra "Hamas og islamisk jihadforetagender" er blevet dræbt. Ifølge den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, er det et modsvar på, at Hamas sendte raketter mod Israel.

* Sundhedsmyndighederne i Gaza har indtil videre meldt om 28 døde, hvoraf ni er børn, og 65 sårede. Kilder fra Hamas har bekræftet, at en af deres ledere, Mohammed Fayyad, er blevet dræbt.

* Seks civile israelere blev ramt af raketter tirsdag morgen, siger det israelske militær.

Kilder: AFP, Reuters og AP.