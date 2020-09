OVERBLIK: Strid om bjergregion i Kaukasus kan udløse krig

Kampene fortsatte natten til mandag. Over 30 armenske soldater og syv civile meldes foreløbig dræbt, mens over 100 soldater er såret.

Få her et overblik over regionen og konflikten:

* Den omstridte bjergregion Nagorno-Karabakh har overvejende en kristen armensk befolkning. Området på 4500 kvadratkilometer er omgivet af det overvejende muslimske Aserbajdsjan.

* En krig mellem Armenien og Aserbajdsjan - to tidligere sovjetrepublikker - brød ud i 1988, da Karabakhs lokale regering ville tilslutte sig Armenien med udsigten til Sovjetunionens opløsning.

* Efter Sovjetunionens opløsning i 1991 eskalerede den væbnede konflikt. Over 30.000 var blevet dræbt, da der blev indgået en våbenhvile i 1994.

* Nagorno-Karabkh havde derefter et delvist selvstyre beskyttet af etnisk-armenske styrker, men området var stadig en del af Aserbajdsjan.

* Siden er konflikten fortsat med stærke spændinger og brud på våbenhvilen.

* Kampene, der brød ud søndag, er de værste siden 2016, hvor der blev udkæmpet en fire dage lang krig.

* Armenien er i militær alliance med Rusland. Det olierige Aserbajdsjan støttes af Tyrkiet.

* Armenien har været kristent siden det 4. århundrede. Landet blev rystet af massedemonstrationer i 2018, hvor den nuværende leder, premierminister Nikol Pasjinian, kom til magten. Han blev valgt blandt andet på løfter om at bekæmpe udbredt korruption.

* Aserbajdsjan har siden 1993 været ledet af et autoritært regime styret af en enkelt familie. Heydar Alijev, tidligere KGB-officer, styrede landet med jernhånd frem til 2003. Kort før sin død overgav han magten til sin søn Ilham.

* Præsident Ilham Alijev har som sin far knust enhver opposition. Han lovede søndag sejr over de armenske styrker.