OVERBLIK: Storbritanniens snørklede vej ud af EU

Men i stedet for at vende tommelfingeren op til premierminister Boris Johnsons brexitaftale valgte et flertal i det britiske parlament at vedtage et ændringsforslag.

Lørdag kunne Storbritannien have taget et stort skridt på en hidtil lang og snørklet vej ud af EU.

Forslaget kan betyde endnu en udskydelse af det britiske EU-exit.

Det britiske brexitkaos tog sin begyndelse for mere end tre år siden. Her følger et kort overblik:

* 23. juni 2016: Ved en folkeafstemning stemmer 52 procent af Storbritanniens befolkning for at forlade EU.

* 29. marts 2017: Storbritannien sætter gang i to års nedtælling til brexit.

* 25. november 2018: EU's stats- og regeringschefer godkender en skilsmisseaftale indgået med den britiske regering.

* 15. januar 2019: Det britiske parlament forkaster aftalen.

* 10. april 2019: EU og Storbritannien udsætter brexit til 31. oktober 2019.

* 8. september 2019: Parlamentet i London vedtager en lov, der betyder, at den britiske regering skal bede EU om udsættelse af brexit til 31. januar 2020, hvis ikke parlamentet har godkendt en brexitaftale den 19. oktober.

* 17. oktober 2019: EU's stats- og regeringschefer godkender en revideret brexitaftale.

* 19. oktober 2019: Før en planlagt afstemning om den nye brexitaftale stemmer et flertal i det britiske parlament for et ændringsforslag, der dikterer, at brexitaftalen først kan blive godkendt, når al lovgivning, som er nødvendig for, at aftalen kan træde i kraft, er blevet godkendt. Dermed udskydes en endelig godkendelsen af aftalen.

