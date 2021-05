OVERBLIK: Stærke reaktioner på omdirigering af fly

Ifølge det hviderussiske nyhedsbureau Belta havde præsident Aleksandr Lukasjenko personligt beordret to kampfly på vingerne for at eskortere flyet til Hvideruslands hovedstad.

Et passagerfly med den hviderussiske oppositionsaktivist Roman Protasevitj om bord var på vej fra Athen i Grækenland til Vilnius i Litauen, da det søndag blev tvunget til at lande i Minsk.

Her følger et udpluk af reaktionerne på handlingen:

* USA's udenrigsminister, Antony Blinken:

- Denne chokerende handling begået af Lukasjenkos regime bragte over 120 passagerers liv i fare, deriblandt amerikanske borgeres.

* Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S):

- Hvis et civilt fly er tvunget til at lande i Minsk under falske forudsætninger, er det selvsagt fuldstændigt uacceptabel og må blive mødt med klare og mærkbare konsekvenser fra et samlet EU.

* Amnesty Internationals direktør for Østeuropa og Centralasien, Marie Struthers:

- Der er stort set ingen tvivl om, at de hviderussiske myndigheder brugte en falsk bombetrussel og et kampfly til at tvinge et fly, der fløj fra et EU-land til et andet, til at lande med det tilsyneladende eneste formål at tilbageholde en kritisk journalist i eksil, som de ønsker at gøre tavs.

* EU's udenrigschef, Josep Borrell:

- Vi holder Hvideruslands regering ansvarlig for alle passagerer og flyets sikkerhed. Det er helt uacceptabelt.

* Grækenlands udenrigsministerium:

- For Grækenland er det en principsag at forsvare grundlæggende værdier som demokrati, retssikkerhed og menneskerettigheder.

* Litauens præsident, Gitanas Nauseda:

- Jeg opfordrer vores allierede i Nato og EU til omgående at reagere på den trussel, det hviderussiske regime udgør mod den civile luftfart.

* Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian:

- Hvideruslands handling er uacceptabel og kræver et stærkt og samlet svar fra EU.

* Polens premierminister, Mateusz Morawiecki:

- Jeg fordømmer på det kraftigste pågribelsen af Roman Protasevitj begået af hviderussiske myndigheder, som kaprede et passagerfly fra Ryanair. Dette er en forkastelig statslig terrorhandling.

* EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen:

- De, der er ansvarlige for Ryanair-kapringen, skal straffes.

* Storbritanniens udenrigsminister, Dominic Raab:

- Der vil være alvorlige konsekvenser for den aparte handling.

* Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg:

- Dette er en alvorlig og farlige hændelse, som kræver international efterforskning.

* Irlands udenrigsminister, Simon Coveney:

- En stærk reaktion fra et samlet EU er nødvendig. Passivitet eller ubeslutsomhed fra EU vil blive anset som en svaghed af Hviderusland.

Kilder: NTB, TT, Reuters og AFP.