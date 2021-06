OVERBLIK: Srebrenica-mor kalder Mladic et monster

En FN-appeldomstol i Haag stadfæstede tirsdag en dom over den tidligere bosnisk-serbiske hærfører Ratko Mladic, som er idømt fængsel på livstid for folkedrab.

Han blev i 2017 idømt livsvarigt fængsel for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden under krigen i Bosnien-Hercegovina i årene 1992-1995.

Hans forbrydelser omfattede massakren i Srebrenica, hvor omkring 8000 bosniske drenge og mænd blev dræbt i løbet af få dage i juli 1995.

Her er en række reaktioner på udfaldet af appelsagen tirsdag:

* Munira Subasic, forkvinde for organisationen Srebrenicas Mødre:

- I dag er en historisk dag, ikke kun for os mødre, men også for hele Balkan, Europa og verden. Han er et monster, der ikke angrede det, han havde gjort, selv efter 26 år. Hvor end deres hær kom, og hvor end deres støvler trådte, begik de folkedrab.

* Michelle Bachelet, FN's menneskerettighedskommissær:

- Mladics forbrydelser var den afskyelige kulmination på had, der blev opbygget for politisk vinding. Dagens afgørelse handler om hans individuelle ansvar for sine forfærdelige handlinger, ikke om kollektiv straf eller tildeling af skyld til en særlig gruppe.

* Alice Wairimu Nderitu, FN's generalsekretærs særlige rådgiver om folkedrab:

- Retfærdighed alene vil ikke føre til forsoning, men der kan ikke være en ægte forsoning uden retfærdighed.

* Joe Biden, USA's præsident:

- Denne historiske dom viser, at dem, der begår forfærdelige forbrydelser, vil blive stillet til ansvar. Mine tanker er i dag hos alle de overlevende familier til de mange ofre for Mladics grusomheder. Vi kan aldrig fjerne tragedierne i deres død, men jeg håber, at dagens afgørelse giver en form for trøst til alle dem, der sørger.

* Nils Muizniek, Amnesty Internationals Europa-direktør:

- Dagens afgørelse er et historisk øjeblik, der afslutter en årtier lang søgen efter retfærdighed for de titusindvis af ofre for den væbnede konflikt i Bosnien-Hercegovina.