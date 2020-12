OVERBLIK: Søndag kom vaccinen ud til alle EU-lande

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har betegnet V-dagen som "et rørende øjeblik med sammenhold" for de 450 millioner mennesker i EU's 27 medlemslande.

Her følger fakta om vaccinen og EU's planer for at få den ud til alle voksne europæere:

* EU forventer inden nytår at modtage 12,5 millioner vaccinedoser fra samarbejdet mellem virksomhederne Pfizer og BioNTech. Det er nok til at vaccinere 6,25 millioner mennesker, idet hver person skal have to doser.

* Ud over de mange, der bliver vaccineret inden nytår, har EU sat sig som mål, at alle voksne borgere bliver vaccineret i løbet af 2021.

* EU har indgået forhåndsaftaler om omkring to milliarder vaccinedoser fra en række medicinalselskaber. Aftalerne er indgået på et tidspunkt, hvor man ikke vidste, hvem der ville være klar først - og om alle vacciner ville blive til noget og kunne opnå godkendelse.

* USA har ud over vaccinen fra Pfizer/BioNTech også nødgodkendt vaccinen fra Moderna. Den skal et ekspertudvalg under Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA) tage stilling til i januar.

* USA og Storbritannien begyndte at vaccinere deres indbyggere tidligere på måneden, efter at vaccinen fra Pfizer og BioNTech blev nødgodkendt af deres respektive lægemiddelstyrelser.

* Coronapandemien har kostet over 1,7 millioner mennesker livet på verdensplan.

* I EU - der har omkring 450 millioner indbyggere - er i alt 336.000 mennesker døde i år efter at være blevet smittet med coronavirus.

Kilder: Reuters og Johns Hopkins University.