OVERBLIK: Skuffelse over vag klimaaftale i Madrid

En række politikere og interessenter udtrykker skuffelse over aftalen. Læs reaktioner her:

* Klimaordfører for SF Signe Munk:

- Klimatopmødet i Madrid leverer ikke på folkekravet om klimahandling nu. Der er alt mange hensigter og få konkrete forpligtigelser.

- Der er ingen tvivl om, at USA er gift for klimahandling. Som en stor udleder og rigt land har de et kæmpe ansvar i klimakrisen. Men i stedet for at øge ambitionerne har de sat en kæp i hjulet på klimatopmødet.

* Bæredygtighedsordfører for Venstre Marie Bjerre:

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi ikke fik en mere ambitiøs aftale. Der har aldrig været større pres fra befolkningen og erhvervslivet på at lave en aftale, end der er nu. Og vi er desværre stadig langt fra at nå målene i Parisaftalen.

- Samtidig har stemningen hele ugen desværre været, at man ikke ville lande nogen aftale og i stedet ser frem mod næste år. Hvis det er tilgangen, er det jo klart, at der ikke ville blive lavet en bedre aftale.

* Klimaordfører for Alternativet Rasmus Nordquist:

- Meget skuffende resultat af COP25. Skuffende mangel på ansvar for jorden og respekt for fremtiden. Nu skal der kæmpes mere end nogen sinde for handling og lederskab og EU må og skal i front.

* Folkekirkens Nødhjælp:

- Årets COP25 er netop afsluttet men uden modige og ambitiøse beslutninger. Det er dybt skuffende. Måske det mest skuffende topmøde siden COP15 i København!

* Generalsekretær for FN António Guterres:

- Jeg er skuffet over resultaterne af COP25. Det internationale samfund tabte en vigtig mulighed for at vise øget ambition inden for hjælp, adaption og finansiering til at tackle klimakrisen.

- Men vi må ikke give op og jeg vil ikke give op.