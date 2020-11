OVERBLIK: Særvalg for coronasmittede og lang valgkørsel

Læs her en række udvalgte historier fra valgsteder i USA:

* I Maury County i staten Tennessee er der opstillet et udendørs valgsted, hvor personer, der er testet positive for coronavirus, har symptomer eller har været i kontakt med en smittet, kan stemme. Raske må gå inden døre.

* Joe LaMuraglia er kørt 3200 kilometer for at stemme. Han er registreret vælger i Georgia, men hans brevstemmeseddel dukkede ikke op med posten i Boston, hvor han bor. Derfor så Joe LaMuraglia ingen vej uden om at tage den lange køretur for at stemme fysisk.

* Joe Biden har gjort stemmemæssigt rent bord i det lille bysamfund Dixville Notch i New Hampshire. Der bor dog kun 12 mennesker i Dixville Notch, hvoraf fem af dem stemte, alle på Biden. I nabosamfundet Millsfield med 23 indbyggere ser det bedre ud for Trump, der her fik 16 stemmer mod fem til Biden.

* I Los Angeles i Californien har man tirsdag morgen amerikansk tid opgjort den gennemsnitlige ventetid for at komme til at stemme på de fysiske valgsteder. Vælgere har her stået i kø i beskedne syv minutter - modsat andre år, hvor køen har været meget længere. Det skyldes blandt andet, at mange har brevstemt eller stemt på forhånd og derfor ikke møder op fysisk.

* I San Fransisco kan man i år afgive sin stemme på Museum of Ice Cream (på dansk: Is-museet), der i anledning af præsidentvalget er lavet om til et valgsted. En lokal vælger, David Latham, bemærker, at det er fremskridt i forhold til 2016, hvor han med egne ord stemte i en "snusket kontorbygning".

Kilder: The Tennessean, The Boston Globe, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle.