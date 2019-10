OVERBLIK: Sådan reagerer verden på Tyrkiets angreb i Syrien

USA's præsident, Donald Trump, har forud for offensiven besluttet at trække amerikanske soldater ud af området.

Regeringer verden over har reageret med bekymring, efter at Tyrkiet onsdag har indledt en offensiv i det nordøstlige Syrien.

Trumps beslutning er blevet opfattet som et grønt lys til Tyrkiet til at angribe kurderne i området.

Her er nogle af kommentarerne til offensiven, som af tyrkerne er blevet døbt "Operation Peace Spring":

* Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod:

- Det er i min optik en meget beklagelig og forkert beslutning, der kan have alvorlige konsekvenser for civile og kampen mod ISIL (Islamisk Stat, red.). Tyrkiet må udvise tilbageholdenhed, skriver han på Twitter.

* EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker:

- Jeg opfordrer Tyrkiet, ligesom andre aktører, til at handle varsomt og indstille operationen, som, mens vi taler, er gået i gang, siger han i Europa-Parlamentet.

* Generalsekretær for Nato Jens Stoltenberg:

- Det er vigtigt at undgå handlinger, der i yderligere grad kan destabilisere regionen, øge spændingerne og føre til mere menneskelig lidelse, siger Stoltenberg på en pressekonference i Rom.

Han mener, at Tyrkiet bør vise "tilbageholdenhed", men anerkender også, at landet har "legitime bekymringer vedrørende sikkerheden".

* Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas:

- Syrien har brug for stabilitet og en politisk proces. Men den tyrkiske offensiv truer med at skabe en ny humanitær katastrofe, siger han.

Maas tilføjer, at den tyske regering "opfordrer Tyrkiet til at afslutte offensiven og forfølge dets sikkerhedsmæssige interesser på fredelig vis".

* Liz Cheney, republikaner i Repræsentanternes Hus:

- Nyhederne fra Syrien giver mig kvalme, skriver hun på Twitter i lighed med flere kongresmedlemmer, der har kritiseret præsident Trumps manglende ageren i Syrien og ønsker sanktioner.

- Tyrkiske tropper gør sig klar til at invadere Syrien fra nord, Russisk-støttede styrker kommer fra syd, IS-soldater angriber Raqqa. Det er umuligt at forstå, hvorfor Donald Trump efterlader USA's allierede i et blodbad og muliggør IS' (Islamisk Stat, red.) tilbagevenden.

* USA's præsident, Donald Trump:

- Denne morgen invaderede Tyrkiet, et Nato-medlem, Syrien. USA støtter ikke dette angreb og har gjort det klart over for Tyrkiet, at denne operation er en dårlig idé. Der er ingen amerikanske soldater i området, siger Trump.

- Lige siden jeg trådte ind på den politiske arena, har jeg gjort det klart, at jeg ikke ønsker at kæmpe disse endeløse, meningsløse krige - især dem, der ikke gavner USA.

Trump har afvist partifællers kritik af at trække amerikanske soldater ud af det nordøstlige Syrien. Han har blandt andet henvist til, at kurderne ikke hjalp USA under Anden Verdenskrig.

Kilde: AFP, Ritzau, CNN.