OVERBLIK: Sådan reagerer verden på Trumps fredsplan

Her kan du få et overblik over de mange internationale reaktioner på den amerikanske fredsplan:

- Du (Trump, red.) er den første verdensleder, der anerkender Israels suverænitet over Judæa og Samaria, der er altafgørende for vores sikkerhed og for vores arv, siger Netanyahu, der bruger de bibelske navne for Vestbredden.

* Det palæstinensiske selvstyres leder, Mahmoud Abbas:

Mahmoud Abbas kalder fredsplanen for en "sammensværgelse", der "ikke vil blive vedtaget", men derimod vil blive sendt i "historiens skraldespand".

- Jerusalem er ikke til salg. Alle vores rettigheder er ikke til salg og ikke til forhandling. Og jeres aftale - jeres sammensværgelse - vil ikke blive vedtaget.

* Hamas-bevægelsen, der kontrollerer Gaza-striben:

- Vi afviser den her aftale. Vi vil ikke acceptere nogen erstatning for Jerusalem som hovedstad for den palæstinensiske stat.

* Libanons Hizbollah-bevægelse:

- Aftalens forslag om bosættelserne udgør en af de største farer og har til formål at fratage palæstinenserne retten til deres land.

* Irans udenrigsministerium:

- Den skamfulde fredsplan, som USA vil indføre mod palæstinenserne, er århundredets forræderi og dømt til at fejle.

* FN:

En talsmand for FN's Generalsekretær, António Guterres, understreger, at FN fortsat støtter en tostatsløsning.

- FN's holdning til tostatsløsningen er blevet præciseret gennem årene af FN's Sikkerhedsråd og FN's Generalforsamling, hvilket generalsekretæren er bundet af.

* EU:

Den højtstående EU-diplomat Josep Borrell siger, at EU vil "studere og vurdere" Trumps forslag.

Det vil ske på baggrund af EU's forpligtelse til den "forhandlede og realistiske tostatsløsning, som tager højde for både palæstinensernes og israelernes legitime bestræbelser".

* Tyskland:

- Kun en forhandlet tostatsløsning, som er acceptabel for begge parter, kan lede til en vedvarende fred mellem israelerne og palæstinenserne, siger Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas.

* Storbritannien:

- Dette er et seriøst forslag, som afspejler megen tid og en stor indsats, siger Storbritanniens udenrigsminister, Dominic Raab.

* Rusland:

Rusland oplyser, at man vil studere planen og opfordrer palæstinenserne til at forhandle for at finde et "gensidigt acceptabelt kompromis".

- Vi ved ikke, om amerikanernes forslag er gensidigt acceptabelt eller ej. Vi må vente på at høre reaktionerne fra parterne, siger Ruslands udenrigsminister, Mikhail Bogdanov.

* Tyrkiets udenrigsministerium:

- USA's såkaldte fredsplan er dødfødt. Dette er en plan om annektering, som skal dræbe tostatsløsningen og afpresse palæstinenserne deres territorie.

* De Forenede Arabiske Emiraters ambassade i Washington:

- Planen, som blev annonceret i dag, tilbyder et vigtigt udgangspunkt for forhandlinger under amerikanskledede internationale rammer.

Kilder: AFP; Reuters