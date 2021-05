OVERBLIK: Sådan kommer verden hurtigere gennem pandemien

I en ny rapport kommer et internationalt panel - IPPPR - med en række anbefalinger til at få afsluttet pandemien hurtigere.

Læs mere her om rapportens hovedpointer:

* Højindkomstlande bør give de 92 fattigste områder i Covax-ordningen mindst en milliard vaccinedoser inden 1. september. Der skal også gives mere end to milliarder i midten af 2022. Covax-ordningen arbejder for at sikre en mere ligelig fordeling af vacciner globalt.

* Verdenshandelsorganisationen og Verdenssundhedsorganisationen bør indkalde vaccineproducerende lande og producenter til forhandlinger om en aftale om frivillig licensering til covid-19-vaccineproduktion.

* Hvis det ikke resulterer i nogen handling inden for tre måneder, bør patentet frafalde straks, hedder det i rapporten.

* Vaccinationsproduktionskapacitet skal straks udbygges i lande med lavere indkomst og mellemindkomst.

* Verden har brug for infrastruktur til at producere mindst fem milliarder såkaldte boosterdoser årligt.

Det internationale panel kommer også med bud på, hvordan man forhindrer fremtidige pandemier:

* Der skal skabes et organ, der kan rejse mellem fem og ti milliarder dollar om året til at finansiere forberedende arbejde. Der skal på sigt kunne udbetales op mod 100 milliarder dollar med kort varsel for at forhindre en pandemi.

* Der bør oprettes en platform, så der kan produceres vacciner, diagnostik, terapi og forsyninger.

* Lande bør udpege nationale pandemi-koordinatorer og gennemføre årlige simuleringsøvelser.

* WHO skal omstruktureres inden maj 2022. Der er brug for større kontrol over, hvordan dets penge bruges.

* Et nyt globalt overvågningssystem skal være oprettet inden oktober, herunder overvågning af dyr og miljø. Alarmsystemet skal være hurtigere, og definitionen af et mistænkt udbrud med pandemi-potentiale skal omdefineres.