OVERBLIK: Sådan kommer historisk sag mod Trump til at forløbe

Et efterår med afhøringer og undersøgelser har natten til torsdag dansk tid nået et foreløbigt klimaks, efter at Repræsentanternes Hus har stemt for at stille præsident Donald Trump for en rigsret.

Et flertal af medlemmerne af Repræsentanternes Hus - som er det ene af Kongressens to kamre - mener, at der er grundlag for at føre en rigsretssag mod præsidenten.