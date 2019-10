OVERBLIK: Sådan eskalerede konflikten i det nordlige Syrien

USA og Tyrkiet er allierede i Nato og blev for nylig enige om at etablere en sikkerhedszone ved den syriske grænse.

Det er dog gået alt for langsomt for USA at få oprettet sikkerhedszonen, mener Tyrkiet. De to lande er desuden uenige om, hvor langt ind i Syrien zonen skal strække sig.

Få her indblik i, hvordan situationen i det nordlige Syrien eskalerede til en blodig konflikt:

* Onsdag 7. august bliver Tyrkiet og USA efter tre dages møde enige om at etablere et fælles operationscenter nær Syrien. Formålet med centeret er at koordinere og kontrollere en planlagt sikkerhedszone i det nordlige Syrien.

* Lørdag 5. oktober meddeler Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at Tyrkiet senest næste dag vil udføre militære operationer på jorden og i luften i det nordøstlige Syrien.

* Søndag 6. oktober varsler USA's præsident, Donald Trump, at han vil trække de amerikanske tropper ud af de nordøstlige dele af Syrien.

* Mandag 7. oktober oplyser de kurdiskledede Syriske Demokratiske Styrker, SDF, at amerikanske styrker har trukket sig fra de nordøstlige dele.

* Samme dag siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at han ser med stor alvor på USA's tilbagetrækning. Den betyder, at vejen er banet for en tyrkisk offensiv i de kurdisk-kontrollerede områder, siger ministeren.

* USA's forsvarsministerium siger, at USA ikke vil støtte en tyrkisk offensiv. Dog går lederne af begge kamre i USA's kongres ud og kritiserer præsident Trump for den amerikanske tilbagetrækning.

* Onsdag 9. oktober indleder Tyrkiet en storoffensiv i det nordøstlige Syrien.

* Samme dag bliver Udenrigspolitisk Nævn hasteindkaldt med ét punkt på dagsordenen: Trump og Syrien.

* EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, kræver, at Tyrkiet indstiller offensiven mod den kurdiske milits.

* Lørdag 12. oktober stopper nødhjælpsorganisationen Folkekirkens Nødhjælp alle aktiviteter i det nordøstlige Syrien af sikkerhedsmæssige årsager. Nogle dage senere gør Læger uden Grænser det samme.

* Søndag 13. oktober giver USA's præsident ordre til, at de omkring 1000 amerikanske soldater i det nordlige Syrien skal trække sig længere væk fra kampene mellem kurdiske og tyrkiske styrker.

* Torsdag 17. oktober indgår USA en aftale med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, om fem dages våbenhvile i det nordøstlige Syrien. I de 120 timer kan de syriske kurdere trække sig ud af den såkaldte sikkerhedszone.

* Samme dag viser en opgørelse fra Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR), at den otte dage lange tyrkiske offensiv har kostet 72 civile livet, heraf er 21 børn. Omkring 300.000 civile er sendt på flugt. På kurdisk side er 224 SDF-krigere blevet dræbt på de otte dage, mens 183 syriske oprørere, der kæmper på Tyrkiets side, har mistet livet.