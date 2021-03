OVERBLIK: Sådan eskalerede konflikten i det nordlige Syrien

For første gang i 17 måneder har Tyrkiet lørdag aften angiveligt udført luftangreb mod et område i det nordlige Syrien, der kontrolleres af kurdiske militser.

Få her indblik i, hvordan situationen i det nordlige Syrien eskalerede til en blodig konflikt i efteråret 2019:

* 7. august 2019 bliver Tyrkiet og USA efter tre dages møde enige om at etablere et fælles operationscenter nær Syrien. Formålet med centeret er at koordinere og kontrollere en planlagt sikkerhedszone i det nordlige Syrien.