OVERBLIK: Sådan er effekten af Johnson og Johnson-vaccine

Denne godkendelse kan komme allerede torsdag, og vaccinen vil i givet fald blive den fjerde godkendte under EU's indkøbsprogram.

Her er baggrund om effekten og anvendelse af vaccinen:

* Vaccinen er udviklet af den belgiske medicinalvirksomhed Janssen, der hører under Johnson & Johnson.

* Modsat de øvrige coronavacciner, der har fået godkendelse i EU, skal man kun have et stik med denne vaccine. Det undersøges dog aktuelt, hvad virkningen vil være af to stik.

* AF de 40.000, der deltog i fase 3-forsøg, døde ingen af dem, der modtog vaccinen, af coronavirus. Syv, som havde modtaget placebo, døde af sygdommen.

* Vaccinen forhindrede moderat til svær coronasygdom hos 66,1 procent fire uger efter stikket. Ser man alene på de alvorlige tilfælde, forhindrede vaccinen dette for 85,4 procent af deltagerne.

* Man kan ikke umiddelbart sammenligne disse resultater med resultater fra Moderna og BioNTech/Pfizer, da disse forsøg blev udført, før mere udfordrende varianter af virus var udbredt.

* I forbindelse med fase 3-forsøg er der blandt bivirkninger nævnt almindelige følger som træthed, muskelsmerter, hovedpine og hævelse ved stikket.

* Der er også set mindst et tilfælde af allergisk chok, der er en tilstand, der normalt kan behandles effektivt og hurtigt med medicin.

* Der er også registreret eksempler på nældefeber.

* Vaccinen har vist sig at give gode resultater mod varianter, der findes i Sydafrika og Brasilien, som eksempelvis AstraZenecas vaccine har vist begrænset effekt imod.

* Johnson & Johnsons vaccine kan opbevares i længere tid i et køleskab. Omvendt skal eksempelvis vaccinen fra BioNTech/Pfizer opbevares ved minus 70 grader celsius.

* Modsat vaccinerne fra Moderna og BioNTech/Pfizer er Johnson & Johnson-vaccinen modelleret over en allerede kendt virus, der er blevet genetisk modificeret.

* Vaccinen giver besked til proteiner i cellerne om at udvikle antistoffer, der forhindrer coronavirus i at ødelægge cellerne.

* Samtidig fremmer den produktionen af T-celler, som dræber inficerede celler og hjælper med at opbygge flere antistoffer.

* Danmark har sikret sig vacciner fra Johnson & Johnson til vaccination af 8,2 millioner. Fra Pfizer/BioNTecher er der bestilt 4,6 millioner og 3 millioner fra Moderna.

Kilder: EU-Kommissionen, AFP og Sundhedsstyrelsen.