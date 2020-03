OVERBLIK: Sådan bekæmper Europa coronavirusset

Udbruddet af coronavirus kan for alvor mærkes i Europa.

En lang række europæiske lande har derfor taget hidtil usete tiltag i brug for at inddæmme og afbøde smittespredningen.

Her kan du få et overblik over en række af de tiltag, der er taget i vores europæiske nabolande:

* Folk sættes i karantæne og isolation:

- Italien har bedt sin befolkning på 60 millioner om at "blive hjemme" indtil 3. april, mens kun rejser for kritiske arbejdsopgaver og af sundhedshensyn tillades.