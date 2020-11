OVERBLIK: Så mange valgmænd står Trump og Biden til

Det amerikanske præsidentvalg er en kamp om at få flest valgmænd. Få et overblik over stillingen her.

Demokraternes Joe Biden og Republikanernes Donald Trump kæmper om at blive USA's næste præsident. For at blive valgt, skal de sikre sig mindst 270 valgmænd. I alt er der 538 valgmænd på spil.

Den endelige optælling af stemmer ventes ved dette valg at tage længere tid end ved tidligere valg. Det skyldes blandt andet, at der grundet coronapandemien er afgivet usædvanligt mange brevstemmer, og det er forskelligt fra stat til stat, hvornår brev- og forhåndsstemmer tælles op.

Her er den foreløbige stilling mellem kandidaterne, som den ser ud på baggrund af prognoser** fra nyhedsbureauet AP:

* Donald Trump:

Samlet antal valgmænd: 105.

Fordelt på følgende delstater: Tennessee (11), Indiana (11), Missouri (10), South Carolina (9), Alabama (9), Kentucky (8), Louisiana (8), Oklahoma (7), Kansas (6), Mississippi (6), West Virginia (5), Arkansas (6), North Dakota (3), South Dakota (3), Wyoming (3).

* Joe Biden:

Samlet antal valgmænd: 131.

Fordelt på følgende delstater: New York (29), Illinois (20), New Jersey (14), Virginia (13), Massachusetts (11), Maryland (10), Colorado (9), New Mexico (5), Rhode Island (4), Connecticut (3), Delaware (3), District of Columbia (3).

** AP's prognoser bliver fulgt af flere amerikanske medier. De er baseret på en beregning ud fra faktiske afgivne stemmer, valgstedsmålinger og viden om tidligere stemmeafgivning og andre faktorer.

Når AP's beregning viser, at det ikke er muligt for en kandidat at blive overhalet, erklæres den pågældende kandidat som vinder ifølge prognosen.