OVERBLIK: Republikanernes konvent åbner med kritik af Biden

Kritik af den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden, og ros af Donald Trump var en rød tråd i mandagens taler. Her er et udpluk:

* Nikki Haley, tidligere FN-ambassadør for USA:

- Joe Biden og den socialistiske venstrefløj vil være en katastrofe for vores økonomi, mens præsident Trump vil føre os til en ny æra med muligheder.

- Pandemien har sat vores økonomi tilbage, men ikke for en længere periode. Præsident Trump har bragt vores økonomi tilbage før, og han vil bringe den tilbage igen.

Tanya Weinreis, ejer af flere caféer:

- Jeg er så taknemmelig for, at vi har ledere som præsident Trump, der bakker os op. Tak, præsident Trump. Det er så spændende at være vidne til denne del af amerikansk historie.

* Kimberly Guilfoyle, fundraiser og kæreste med Donald Trumps ældste søn:

- Præsident Trump tror på dig. Han frigør dig og støtter dig, så du er i stand til at udleve den amerikanske drøm. Du er kvalificeret, du er magtfuld, og du har evnen til at vælge dit liv og bestemme over din skæbne.

- Lad ikke Demokraterne tage dig for givet. Lad dem ikke træde på dig. Lad dem ikke ødelægge din familie, dit liv og din fremtid. Lad dem ikke ødelægge de kommende generationer, fordi de hjernevasker dig og fodrer dig med løgne om, at du ikke er god nok.

* Andrew Pollack, hvis datter døde i et skoleskyderi i Parkland i Florida i 2018:

- Jeg tror virkelig, at vores børns sikkerhed afhænger af, om denne mand bliver genvalgt.

* Herschel Walker, tidligere NFL-spiller (amerikansk fodbold, red.):

- Det sårer mig, at folk kalder Donald Trump for racist. Jeg tager det som en personlig fornærmelse, at folk tror, at jeg skulle være venner gennem 37 år med en racist.

- Han kæmper for at forbedre sorte amerikaneres og alle amerikaneres liv. Han arbejder dag og nat. Han er utrættelig.

Tim Scott, senator i South Carolina:

- Der er millioner af familier som min i dette land. Fulde af potentiale, der ønsker at udleve den amerikanske drøm. Jeg er her i aften for at fortælle dig, at hvis du stemmer på Republikanerne, får du de bedste muligheder for at udleve denne drøm.

* Donald Trump Jr., præsident Donald Trumps ældste søn:

- Joe Biden og den yderste venstrefløj går efter vores ytringsfrihed. Det må stoppe. Ytringsfrihed plejer at være en liberal værdi. Nu er det Republikanerne, der står for ytringsfrihed, og giver plads til at alle uanset baggrund kan ytre sig.