Lil Wayne er en af USA's mest populære rappere og har vundet fem grammy-priser. Nu slipper han for at skulle tilbage i fængsel. (Arkivfoto)

OVERBLIK: Rappere og topstrateg er benådet af Trump

USA's præsident kan vælge at benåde folk, der er dømt eller under anklage for kriminalitet. For andre kan han nedsætte deres straf.

Det er en ret, præsidenter tit gør flittig brug af i deres sidste tid i Det Hvide Hus, og Donald Trump er ingen undtagelse.

Onsdag, med mindre end 12 timer tilbage af sin embedsperiode, offentliggjorde Trump navnene på 73 personer, der benådes, og 70 andre, der får deres straf reduceret eller sløjfet.

Læs om nogle af de mere prominente navne her:

* Steve Bannon, tidligere kampagnerådgiver og rådgiver i Det Hvide Hus for Donald Trump. Anklaget for svindel.

* Elliott Broidy, tidligere fundraiser for Republikanerne. Anklaget for hemmeligt at arbejde for udenlandske interesser.

* Kwame Kilpatrick, tidligere demokratisk borgmester i Detroit. Dømt for at modtage bestikkelse.

* Anthony Levandowski, tidligere chef for selvkørende biler hos Uber. Dømt for at stjæle informationer fra sin tidligere arbejdsgiver, Google.

* Rick Renzi, tidligere medlem af Repræsentanternes Hus for Republikanerne. Dømt for afpresning, bestikkelse, hvidvask og andet.

* Robert Zangrillo, tidligere ejendomsmatador fra Florida. Dømt for at forsøge at bestikke sig til en universitetsplads til sin datter.

* Sholam Weiss, tidligere forretningsmand. Idømt 835 år i fængsel, USA's længste straf nogensinde for økonomisk kriminalitet, for at stjæle 125 millioner dollar fra et livsforsikringsselskab.

* Robin Hayes, tidligere formand for Republikanerne i North Carolina. Dømt for at lyve for politiet i en bestikkelsessag.

* Dwayne Carter Jr., rapper kendt som Lil Wayne. Anklaget for ulovlig våbenbesiddelse.

* Bill Kahan Kapri, rapper kendt som Kodak Black. Dømt for at lyve i forbindelse med køb af et skydevåben.

Kilder: Det Hvide Hus, Reuters, AP, New York Times.