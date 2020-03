OVERBLIK: Putins sikre greb om magten

I 20 år har Vladimir Putin været Ruslands politiske frontfigur. Her er en række betydningsfulde datoer i hans tid ved magten.

* Marts 2004: Putin bliver genvalgt som præsident.

* Februar 2007: I en tale ved en sikkerhedskonference i München lægger Putin afstand til tidligere forsøg på at skabe en tættere forbindelse til USA.

* Februar 2008: Putin kan i henhold til forfatningen ikke søge genvalg som præsident for en tredje periode, og i stedet bliver han udnævnt til premierminister af den nye præsident, Dmitrij Medvedev, og anses fortsat for at være landets leder.

* September 2011: Medvedev foreslår, at Putin bliver nomineret til en tredje præsidentperiode.

* Marts 2012: Putin bliver igen valgt som præsident. Denne gang for en periode på seks år. Tusindvis protesterer før valget og aftenen før hans indsættelse, hvilket fører til en stramning af strafferammen for "ikke-autoriserede" politiske protester.

* Marts 2014: Rusland annekterer halvøen Krim efter først at have sendt militærstyrker ind og gennemført en hurtig folkeafstemning om løsrivelse fra Ukraine.

* September 2015: Rusland indleder luftangreb i Syrien rettet mod de oprørsgrupper, der forsøger at fjerne præsident Bashar al-Assad fra posten.

* Juli 2017: Putin mødes for første gang med USA's præsident, Donald Trump.

* Marts 2018: Putin vinder en jordskredssejr og sikrer sig præsidentposten frem til 2024.

Kilder: Reuters, BBC.