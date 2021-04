Det er en "højt elsket og højt respekteret" mand med en stor plads i briternes hjerter, som Storbritannien fredag har taget afsked med. Det siger den britiske premierminister, Boris Johnson, efter at prins Philip er gået bort. Han blev 99 år gammel. (Arkivfoto)

OVERBLIK: Politikere og kongelige hylder prins Philip

Både regeringsledere og kongelige verden over mindes og hylder den afdøde britiske prins Philip.

Britiske prins Philip vil især blive husket for sin urokkelige støtte til dronning Elizabeth.

Det siger premierminister Boris Johnson, efter at det britiske kongehus fredag har meddelt, at prinsen er død - 99 år gammel.

Der strømmer også hilsner og kondolencer ind til den britiske kongefamilie fra nær og fjern. Få et overblik over nogle af reaktionerne her:

* Norges kong Harald i en pressemeddelelse:

- Vores tanker går til dronning Elizabeth og den nærmeste familie ved prins Philips bortgang. Vores kondolencer går også til det britiske folk.

* Sveriges kong Carl Gustaf og dronning Silvia i en pressemeddelelse:

- Prins Philip har været en god ven af vores familie i mange år, en relation, som vi har sat stor pris på.

- Hans tjeneste for sit land vil forblive en inspiration for os alle.

* Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, på Twitter:

- Vi er dybt bedrøvede over tabet af Hans Kongelige Højhed. Vores tanker og bønner går til den kongelige familie, folket i Commonwealth (Det Britiske Statssamfund, sammenslutning af 52 nationer, der tidligere var en del af Det Britiske Imperium, red.) og til alle dem, der elskede ham.

- Han levede et langt liv i tjeneste for sit land.

* Australiens premierminister, Scott Morrison, på Twitter:

- Prins Philip var ingen fremmed i Australien, da han har besøgt vores land ved over 20 lejligheder. Han personificerede en generation, som vi aldrig vil se igen.

- Australierne sender vores kærlighed og dybeste kondolencer til Hendes Majestæt og hele den kongelige familie.

* USA's tidligere præsident George Bush i en udtalelse ifølge AFP:

- Gennem sit lange og bemærkelsesværdige liv dedikerede han sig til vigtige sager og til andre.

- Han repræsenterede Storbritannien med værdighed og bragte grænseløs styrke og støtte til regenten.