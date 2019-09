Orkanen Dorian ventes søndag aften dansk tid at gå i land ved nogle af Bahamas' øer. Få overblik over, hvordan orkanen har fået lige netop det navn.

OVERBLIK: Orkaners navne genbruges hvert syvende år

Øst for østaten Bahamas i Atlanterhavet har orkanen Dorian samlet en enorm styrke. Den ventes at kunne skabe omfattende ødelæggelser, når den søndag aften dansk tid efter planen går i land.

Det er ikke tilfældigt, at orkanen har fået lige præcis navnet Dorian. En komité ved den meteorologiske verdensorganisation (WMO) har lange lister klar med navne til orkaner, alt efter hvor i verden de opstår.

Her er et overblik over, hvordan vindsystemerne får navne:

* Storme navngives, så folk nemmere kan skelne dem fra hinanden, hvis der er to eller flere storme på samme tid.

* Tidligere har der været episoder, hvor folk misforstod, hvilken storm der var tale om. Derfor blev der i 1953 indført lister med navne til tropiske storme opstået i Atlanterhavet.

* Det er ifølge WMO vigtigt, at storme og orkaner navngives med korte, distinktive navne. Det gør det hurtigere at sige og nemmere at huske.

* Seks lister med hver 21 navne roterer årligt. Lister bliver derfor genbrugt hvert syvende år.

* Navnene står i alfabetisk rækkefølge, og der er et navn for hvert bogstav. Det skifter mellem at være herrenavne og kvindenavne.

* Selv om listerne roterer, kommer enkelte af navnene ikke igen.

* Det er eksempelvis tilfældet med Katrina, der var navnet på en kategori 5-orkan, som kostede over 1800 menneskeliv, da den ramte USA i slutningen af august 2005.

* Det skyldes, at når orkaner har været særligt ødelæggende, fjernes de fra listen af hensyn til dem, der har lidt store tab under ødelæggelserne. Navnet bliver så erstattet af et nyt, og det vedtages ved WMO-komitéens årlige møde.

* De næste navne, vi kommer til at høre for orkaner, der opstår i Atlanterhavet, er Erin, Fernand og Gabrielle.

