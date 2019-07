OVERBLIK: Omstridt lovforslag årsag til protester i Hongkong

Protesterne i den delvist selvstyrede by med 7,3 millioner indbyggere har stået på i små to måneder.

Her følger et overblik over hændelser undervejs og baggrund for protesterne:

* Hongkong er en tidligere britisk koloni, der blev overdraget til kinesisk styre i 1997. Dengang blev indbyggerne lovet en højere grad af politisk frihed inden for en ramme, der hed "ét land, to systemer".

* Mange indbyggere er skeptiske over for den kinesiske indflydelse.

* Demonstrationerne har stået på siden begyndelsen af juni. De begyndte i protest mod et lovforslag, som vil betyde, at indbyggere i Hongkong kan udleveres til retsforfølgelse i Kina.

* Modstandere af forslaget har fremhævet, at det kan åbne for flere domme af politisk karakter.

* Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har erklæret lovforslaget for skrottet. Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver derfor, at Lam træder tilbage.

* Lam overtog posten som Hongkongs øverste politiske leder i 2017. Hun blev anset for at være Beijings foretrukne kandidat og være stemt ind af pro-kinesiske politikere i Hongkong.

* Protesterne, hvor op mod flere hundredtusinder deltager, er flere gange endt i voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter.

* Det er de største og mest voldelige demonstrationer i Hongkong i årtier.

* Protester og demonstrationer bliver konsekvent nedtonet i Kinas statslige medier og blokeret på de fleste sociale medier.

* Demonstranter har ved at marchere igennem et af Hongkongs mest populære områder forsøgt at vinde støtter til deres sag fra besøgende turister fra selve Kina.

* Demonstranter har blandt andet begået hærværk mod et kinesisk repræsentationskontor i Hongkong.

* Det har Kina fordømt. Kina anser det som "en direkte udfordring af den centrale regering" i Kina, hvilket ikke vil blive tolereret.

