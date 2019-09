OVERBLIK: Nyt lovforslag skal stoppe Johnsons brexitplaner

Udsigten til et muligt brexit uden aftale skaber dog bekymring flere steder i det britiske politiske landskab. Derfor vil en gruppe parlamentsmedlemmer tirsdag, når parlamentet åbner efter sommerferie, fremstille et lovforslag.

De håber, at konservative parlamentsmedlemmer sammen med oppositionen vil stemme for forslaget, hvis formål er at blokere for et brexit uden aftale.

Her er et overblik over det nye lovforslag:

* Parlamentet skal tirsdag i første omgang stemme om, hvorvidt der skal afholdes en debat på baggrund af en nødsituation. Det vil parlamentet i så fald bruge til at tage kontrol over dagsordenen.

* Her vil en gruppe parlamentsmedlemmer forsøge at stemme et nyt lovforslag igennem - imod regeringens ønske.

* Lovforslaget har det formelle navn "European Union (Withdrawal)(No. 6) Bill 2019". Det er fremsat af parlamentsmedlem Hilary Benn fra Labour.

* Det pålægger regeringen senest 19. oktober at gøre en af følgende to ting:

1. Nå til enighed med EU om en aftale, der godkendes af parlamentet.

2. Få parlamentets godkendelse til at forlade EU uden en aftale.

* Hvis ingen af de to ovenstående krav opfyldes, skal regeringen bede EU om en udskydelse af brexit indtil 31. januar 2020. Hvis EU accepterer den anmodning, skal Boris Johnson straks acceptere udskydelsen.

* Hvis EU foreslår en anden dato, skal Boris Johnson acceptere den inden for to dage, medmindre det bliver afvist af parlamentet.

Kilder: The Guardian, nyhedsbureauet Reuters.