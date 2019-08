OVERBLIK: Norsk milliardærfrue har været væk siden oktober

Familien har i juli fået en henvendelse, der giver dem grund til at tro, at hun er i live. Henvendelsen indeholder dog intet bevis.

Få et overblik over udviklingen i den opsigtsvækkende sag:

* 31. oktober 2018: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvinder fra familiens hjem i Lørenskog, der ligger nær Oslo i Norge. Det sidste livstegn var, da hun talte i telefon med sin mand, Tom Hagen, klokken 09.14.

Den formodede gerningsmand efterlod en skriftlig besked i huset. Den indeholdt et krav om løsepenge for kvinden og trusler om at dræbe hende, såfremt politiet blev involveret i sagen. Det vides ikke, om der er én eller flere gerningsmænd bag forbrydelsen.

Politiet frarådede familien at betale løsesummen på omkring 67 millioner danske kroner, som skulle betales i kryptovalutaen monero. Det råd fulgte familien.

* 9. januar 2019: Norsk politi fortæller offentligheden, at den norske milliardærfrue er væk, og at sagen behandles som en bortførelse.

Politiet ved ikke, hvem den formodede kidnapper er, og der har været begrænset dialog med vedkommende.

Gerningsmanden har ifølge politiet valgt en digital kommunikationsplatform, som kun i lille grad muliggør kommunikation. Der har ikke været mundtlig kontakt.

* 15. januar: Politiet har siden pressemødet modtaget mere end 800 tip i sagen. De omhandler mulige skjulesteder, mistænkelige personer og mistænkelige biler. Ingen af dem fører afgørende nyt med sig.

* 23. januar: Politiet begynder at gennemsøge en sø, der grænser op til ægteparrets bolig. Her leder de efter spor, der kan knyttes til kvindens forsvinden.

* 28. januar: I forbindelse med gennemsøgning af søen er der fundet en række genstande. De skal undersøges nærmere for at se, om de kan knyttes til sagen, oplyser politiet.

* 11. februar: Der afholdes endnu et pressemøde, hvor politiet fortæller, at det flere gange har haft kontakt til den formodede gerningsmand.

Korrespondancerne har dog ikke indeholdt tegn på, at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Det kalder politiet for "urovækkende".

* 19. juni: Norsk politi oplyser, at det har ledt efter Anne-Elisabeth Hagen på en adresse i Danmark. Det fører intet nyt med sig, og ingen bliver afhørt.

* 26. juni: Politiet har droppet teorien om, at Anne-Elisabeth Hagen blev bortført. I stedet efterforskes sagen som et drab.

* 3. august: Det norske medie VG beretter, at Hagen-familien modtager et pengekrav fra den formodede gerningsmand på omkring ti millioner norske kroner, svarende til 7,5 millioner danske kroner, for tegn på liv.

Hagen-familien efterkommer ifølge mediet kravet, men modtager ingen oplysninger fra den formodede gerningsmand.

* 6. august: Familiens advokat Svein Holden oplyser, at familien 8. juli har fået en besked fra kidnapperne. Familien har dog ikke fået det ønskede bevis på, at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

Modsat en henvendelse fra januar var denne henvendelse kun rettet mod familien og ikke også norsk politi.

- Så længe at der ikke er bevis for andet, vil familien blive ved med at håbe, at Anne-Elisabeth Hagen lever, siger Svein Holden.

Han gør desuden opmærksom på, at der kommunikeres på norsk.

Kilder: VG.no, Ritzau.