OVERBLIK: Myanmars demokrati svækkes af anklager om folkedrab

Få her et overblik over nogle af de seneste års begivenheder under Myanmars turbulente demokrati:

* 2010:

Militærjuntaen i Myanmar afholder valg i november, hvor det militærstøttede parti USDP erklærer sejr. NLD og flere andre partier nægter at tage del i valget, der ifølge valgobservatører hverken er frit eller fair.

Mindre end en uge efter valget bliver Aung San Suu Kyi løsladt efter at have brugt samlet set 15 år i husarrest.

* 2011:

Efter beskyldninger om valgsvindel overdrager militærjuntaen i marts magten til en civilregering ledet af eksgeneral Thein Sein.

Under hans ledelse bliver restriktioner på forsamlings- og ytringsfrihed blandt andet hævet.

* 2012:

Aung San Suu Kyi bliver valgt til parlamentet, mens NLD vinder mere indflydelse.

USA og Europa begynder at hæve sanktioner, og vestlige virksomheder flokkes til landet.

Samme år bryder sekterisk vold ud i den vestlige stat Rakhine mod det muslimske rohingya-mindretal.

* 2016:

NLD tager magten i landet efter en jordskredssejr i november 2015 i Myanmars første frie valg i 25 år.

Aung San Suu Kyi bliver udnævnt til statsrådsleder i landet, der i praksis betyder regeringschef, fordi forfatningen forbyder hende at blive præsident.

Militante rohingya-muslimer angriber tre politiposter ved grænsen til Rakhine og dræber ni betjente.

* 2017:

Efter flere angreb af militante rohingya-grupper indleder militæret en offensiv i Rakhine, der sender 730.000 rohingya-muslimer på flugt til Bangladesh.

FN siger, at kampagnen, der inkluderer massedrab, voldtægter og ildspåsættelser, bliver udført med "folkedrab til hensigt". Det nægter Myanmars regering med Aung San Suu Kyi i spidsen.

* 2019:

Gambia anlægger et søgsmål ved FN's øverste domstol, hvor Myanmar beskyldes for folkedrab mod rohingyaerne.

Aung San Suu Kyi forsvarer personligt landet ved Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag.

Hun siger blandt andet, at beskyldningerne er "ufuldstændige og misledende", men hun erkender, at der kan være begået krigsforbrydelser.

* 2020:

Den internationale Domstol afviser i januar Suu Kyis forsvar og beordrer Myanmar at gøre alt for at stoppe folkedrabet.

I september rammes Myanmar for alvor af coronapandemien, og regeringen lukker storbyen Yangon ned, mens sundhedssektoren kæmper for at følge med.

Alligevel afholder landet i november sit bare andet demokratiske valg. NLD sikrer sig en forventet jordskredssejr. Men valget bliver skæmmet af, at hundredtusindvis af rohingyaer bliver udelukket fra processen.

* 2021:

Efter flere uger med beskyldninger om valgsvindel fra oppositionen, som regeringen ikke gør noget ved, anholder militæret Aung San Suu Kyi og flere af hendes støtter og tager magten i landet.

Kilder: AFP, Reuters