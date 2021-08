OVERBLIK: Musikere sørger over tabet af Charlie Watts

- Så trist at høre, at Charlie Watts, trommeslager i Stones, er død. Han var en elskelig fyr. Jeg vidste, at han var syg, men jeg vidste ikke, at det var så ... Masser af kærlighed til hans familie. (...) Mine kondolencer til The Stones. Et kæmpe tab for dem. Charlie var en klippe.

Her et udpluk af de mange beskeder, der hurtigt blev lagt ud på tjenesten:

Ringo Starr, britisk musiker i bl.a. The Beatles:

- Gud velsigne Charlie Watts, vi vil savne dig. Kærlighed og fred til familien. Ringo.

Elton John, britisk sanger og musiker:

- En virkelig trist dag. Charlie Watts var den ultimative trommeslager. Den mest stilfulde mand og fantastisk selskab. Min dybeste kondolence til Shirley, Seraphine og Charlotte (hhv. Watts hustru, datter og barnebarn, red). Og selvfølgelig The Rolling Stones.

Brian Wilson, musiker, grundlægger af The Beach Boys:

- Jeg er chokeret over at høre om Charlie Watts. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg føler med Charlies familie. Charlie en stor trommeslager, og jeg elskede The Stones, de lavede fantastiske albums. Kærlighed og barmhjertighed.

Bryan Adams, canadisk rocksanger:

- RIP Charlie Watts, en af de største rock-trommeslagere nogensinde og en ægte gentleman. Kondolerer til hans familie og bandet.

Stewart Copeland, amerikansk musiker, tidligere trommeslager i bandet The Police:

- Så trist at have mistet en unik, ikonisk trommeslager (og danser). Han var en stille gigant.

Lenny Kravitz, amerikansk musiker:

- #CHARLIEWATTS. Rytmen i The Stones. Der findes ikke ord, hvert groove taler for sig selv. 6/2/41-8/24/21

Rosanne Cash, amerikansk singer-songwriter. Datter af Johnny Cash:

- Playlist i dag: "Gimme Shelter", derefter "That's How I Got to Memphis", derefter "Bye Bye Love", og derefter "Trouble in the Fields". Pokkers.