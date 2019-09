OVERBLIK: Mulige veje gennem brexit

Det kan dog vise sig at blive svært at overholde, da et flertal i parlamentet onsdag stemte for et forslag, der skal blokere for, at Storbritannien kan forlade EU uden en skilsmisseaftale.

Lovforslaget er fredag eftermiddag blevet godkendt af Overhuset.

Her følger et overblik over mulige scenarier for et britisk EU-exit:

* Tidligt valg:

Boris Johnson har krævet et valg i midten af oktober, hvilket er blevet afvist af Labour. Oppositionspartiet vil først have vedtaget loven, der forbyder Johnson at forlade EU uden en skilsmisseaftale.

Johnson vil formentlig gøre et nyt forsøg på at udskrive valg, nu hvor loven er godkendt i Overhuset.

Mange Labour-medlemmer foretrækker et valg i november, da Johnson til den tid vil have været tvunget til at udskyde brexit, hvilket kan svække hans chancer for genvalg.

* Brexit uden aftale:

Det er foreløbig planen, at Storbritannien forlader EU den 31. oktober, uanset om der er indgået en aftale med EU eller ej.

Lovforslaget, som et flertal af Underhuset onsdag stemte for, gør dette scenarie mindre sandsynligt, men ikke utænkeligt.

Ifølge forslaget, der er godkendt af Overhuset, skal premierministeren forsøge at få udskudt brexit, hvis ikke der er enighed om en EU-aftale eller et hårdt brexit inden den 19. oktober.

Et flertal i parlamentet er imod et brexit uden aftale. Et lynvalg kan dog give Boris Johnson et nyt flertal og dermed bane vejen for et hårdt brexit.

* Brexit med aftale:

Boris Johnson vil ændre den aftale som hans forgænger, Theresa May, indgik med EU's ledere.

Særligt er spørgsmålet om toldgrænser mellem det britiske Nordirland og EU-medlemmet Irland blevet et afgørende punkt i forhandlingerne.

EU har flere gange afvist at genforhandle skilsmisseaftalen.

* Udskydelse af brexit:

Et flertal i Underhuset stemte onsdag for et lovforslag, der dikterer, at regeringen skal søge om udsættelse af brexit til 31. januar 2020.

Det skal gælde, hvis ikke Boris Johnson får et flertal for en aftale med EU eller sikrer opbakning til et hårdt brexit.

En udskydelse er også afhængig af en godkendelse fra EU, der hidtil har krævet gode grunde for at udsætte brexit.

Det ventes imidlertid, at EU vil godkende en anmodning om endnu en udsættelse, da EU ikke ønsker et hårdt brexit.

* Intet brexit:

Oppositionsleder Jeremy Corbyn har lovet, at hvis han vinder regeringsmagten, så vil han udløse en ny folkeafstemning.

Her vil vælgerne igen skulle stemme om, hvorvidt Storbritannien skal forlade EU.

Skulle det komme dertil, har EU-Domstolen slået fast, at Storbritannien uden accept fra EU's øvrige medlemslande kan fortryde brexit.