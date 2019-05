OVERBLIK: Mueller brugte 22 måneder på Rusland-undersøgelse

Han har også undersøgt, om den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump, i så fald skulle have noget med den indblanding at gøre.

I april blev en 448 sider lang rapport offentliggjort med overstregninger i. Onsdag gav Robert Mueller en afsluttede udtalelse om sine fund.

Herunder kan du læse om baggrunden for den omfattende undersøgelse:

2016:

* I slutningen af juli begynder det amerikanske forbundspoliti (FBI) at undersøge mulig russisk indblanding i præsidentvalgkampen i USA.

* Det sker, efter at WikiLeaks offentliggør 20.000 hackede e-mails fra Det Demokratiske Partis Nationale Komité (DNC).

* I november vinder Donald Trump præsidentvalget over Hillary Clinton.

2017:

* I januar hævder den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, gav ordre til at sabotere Hillary Clintons chancer for at blive præsident via hacking og manipulation på sociale medier.

* Repræsentanternes Hus beslutter i samme måned at undersøge påstande om mulig kontakt mellem Rusland og Donald Trump samt Trumps medarbejdere forud for præsidentvalget i USA.

* I maj bliver den tidligere FBI-chef Robert Mueller udpeget til særlig anklager og leder af Rusland-undersøgelsen.

2019:

* 22. marts bliver Rusland-undersøgelsen formelt afsluttet efter 22 måneder. Robert Mueller afleverer sin rapport til justitsminister William Barr.

* Justitsministeren sender 24. marts et kortfattet brev med nogle af konklusionerne i undersøgelsen til politikere i Kongressen. Muellers rapport konstaterer, at der var russisk indblanding i valgkampen, men det er ikke konkluderet, om Trump og hans kampagne har begået en forbrydelse.

* En redigeret udgave af den fulde rapport bliver offentliggjort 18. april.

* Onsdag giver Robert Mueller sine afsluttende bemærkninger om rapporten. Her pointerer han, at det efter hans mening ville have været forfatningsstridigt at rejse en sigtelse mod en siddende præsident.

Han siger også: "Som det står skrevet i rapporten: Hvis vi var sikre på, at præsidenten tydeligvis ikke havde begået en forbrydelse, havde vi sagt det".

* Han afviser at komme med flere informationer, såfremt han indkaldes til at vidne i Kongressen.

Kilder: AFP, Reuters.