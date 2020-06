Demonstranter samledes tirsdag i Layfayette Park i Washington D.C. for at protestere over George Floyds død.

OVERBLIK: Mindst 11 personer har mistet livet under uro i USA

En pensioneret politibetjent, ejeren af en restaurant og en tidligere amerikansk fodboldspiller.

Disse er blandt nogle af de dræbte under protesterne, der har forårsaget store ødelæggelser i USA de seneste otte dage. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Protesterne opstod i kølvandet på den sorte amerikaner George Floyds død i politiets varetægt sidste mandag.

Mindst 11 personer har mistet livet under optøjerne, der begyndte fredeligt, men siden er blevet mere og mere voldsomme. Adskillige er blevet såret.

Mange af de dræbte er sorte amerikanere.

Her følger et overblik over dem, der har mistet livet under optøjerne. Da protester stadig er i gang, kan dødstallet være højere, skriver AP.

* St. Louis, Missouri:

En 77-årig pensioneret politibetjent, der tjente politiet i 38 år, blev skudt og dræbt af en hærværksmand, der plyndrede en forretning tidligt tirsdag, meldte myndighederne. David Dorn blev fundet død på fortovet. Ingen er anholdt i forbindelse med skyderiet.

* Louisville, Kentucky:

Politi og Nationalgarden, der forsøgte at standse menneskemængder mandag, hørte skud og åbnede ild, der dræbte den 53-årige sorte amerikaner David McAtee. Han var ejer af en restaurant og kendt for at tilbyde betjente gratis måltider.

* Oakland, Californien:

En betjent stod vagt ved en amerikansk retsbygning under et protest, da nogle affyrede skud fra en bil. Den 53-årige Dave Patrick Underwood døde, mens en anden betjent blev alvorligt såret. Det er usikkert, om skyderiet havde direkte forbindelse til protesterne. Ingen er anholdt i forbindelse med skudepisoden.

* Indianapolis, Indiana:

To personer mistede livet sidste weekend under uroligheder, inklusive 38-årige Chris Beaty, der var tidligere amerikansk fodboldspiller for Indiana University. Omstændighederne ved Beatys skuddrab er uklare, men flere medier melder, at han døde i nærheden af sin lejlighed. Samme nat blev en 18-årig skuddræbt, da protester brød ud i byen.

* Davenport, Iowa:

Politi undersøger 22-årige Italia Kellys dødsfald. Hun mistede livet, da hun forlod en protest uden for supermarkedet Walmart. En mand i nærheden af gerningsstedet er mistænkt for at have affyret skud.

* Minneapolis, Minnesota:

43-årige Calvin L. Horton Jr. døde i sidste uge, i hvad der antages at være det første drab under protesterne. Han blev dræbt af skud foran en butik. Butiksejeren, som er hvid, blev anholdt i forbindelse med drabet på Horton, der var sort.

* Omaha, Nebraska:

Den 22-årige sorte amerikaner James Scurlock blev dræbt lørdag, efter at han ifølge myndighederne var i kamp med ejeren af to barer i byens centrum. Myndigheder har afvist at foretage nogen anholdelser i forbindelse med skuddrabet, som de kalder for "selvforsvar".

* Detroit, Michigan:

En 21-årig mand blev dræbt i Detroits centrum, efter at nogen affyrede skud fra et køretøj under en protest. Ifølge en politirapport sad manden på førersædet af en bil på en parkeringsplads sammen med to andre, da nogen åbnede ild og derefter løb væk.

* Cicero, Illinois:

To personer blev dræbt under uroligheder mandag i Chicago-forstaden Cicero, melder embedsmænd i byen. Talsmand Ray Hanania har ikke frigivet detaljer om dem, der blev dræbt, men siger, at det skete under protester.

Kilde: AP.