OVERBLIK: Mindst 11 fra Trumps inderkreds er smittet

Siden har en række personer, der har mødtes med præsidenten, bekræftet, at de også er testet positive for virusset.

USA's præsident, Donald Trump, meddelte fredag i sidste uge, at både han og førstedamen, Melania Trump, er blevet testet positive for coronavirus.

Foreløbig er det offentligt kendt, at mindst 11 personer fra Donald Trumps kreds er konstateret smittet.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt The New York Times, der løbende opdaterer listen med smittede.

Senest har præsidentens nære rådgiver Stephen Miller bekræftet, at han er testet positiv for coronavirus.

Miller fungerer blandt andet som immigrationsrådgiver og taleskriver for Trump. Han bekræftede tirsdag, at han er blevet testet positiv efter at have arbejdet hjemmefra og isoleret sig fem dage forinden.

Her følger et overblik over, hvem der foreløbig er bekræftet smittet:

* Talsperson Kayleigh McEnany.

Pressetalspersonen i Det Hvide Hus oplyste mandag, at hun er smittet med covid-19, og at hun ikke har nogen symptomer. Det er uvist, hvordan McEnany er blevet smittet.

* Senator Mike Lee.

Deltog lørdag 26. september i et møde med præsidentparret og dommer Amy Coney Barrett i Det Ovale Værelse. Deltog også i den efterfølgende ceremoni, hvor flere end 200 personer deltog - de fleste uden at bære mundbind.

* Tidligere toprådgiver Kellyanne Conway.

Præsidentens tidligere toprådgiver arbejder ikke længere i Det Hvide Hus. Men Conway deltog i ceremonien foran Det Hvide Hus, hvor præsidenten satte navn på sin kandidat til den ledige plads i Højesteret.

* Eks-guvernør Chris Christie.

Den tidligere republikanske guvernør i New Jersey har fortalt, at han opholdt sig meget i Det Hvide Hus fra lørdag til tirsdag i sidste uge for at hjælpe Trump med at forberede sig på tv-debatten mod den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden. Ingen i lokalet bar mundbind, har Christie sagt.

* Senator Thom Tillis.

Republikansk senator fra North Carolina, som var til stede ved et møde med præsidentparret 26. september.

* Formand Ronna McDaniel.

Formand for The Republican National Committee, som sammen med præsidenten deltog i et fundraiserarrangement sidste fredag.

* Bill Stepien, Trumps kampagnechef.

Ifølge mediet Politico blev Bill Stepien testet positiv fredag aften. Han var med om bord på Air Force One, da præsidenten tirsdag i sidste uge rejste til og fra Cleveland for at deltage i en tv-debat med Joe Biden.

* John Jenkins, rektor for universitetet Notre Dame.

Deltog i ceremonien for højesteretskandidat Amy Coney Barrett. Har sendt en meddelelse til studerende og ansatte ved Notre Dame-universitetet, hvor han undskylder for ikke at have brugt mundbind eller på anden måde sikre sig mod smitte under besøget i Det Hvide Hus.

* Rådgiver Hope Hicks.

Præsidentens nære rådgiver blev testet positiv, dagen før at Trump offentliggjorde sin positive test. Hun har ofte rejst med præsidenten på Air Force One.

* Tre journalister.

CNN skrev fredag, at tre journalister, der arbejder i Det Hvide Hus, er testet positive for coronavirus.

Kilder: The New York Times, AFP, Washington Post og CNN.