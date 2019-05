OVERBLIK: Mays brexit-kamp var brolagt med nederlag

Her følger en tidslinje over Mays brexit-kamp.

Theresa May har efter knap tre års kamp for en britisk udtrædelse af EU smidt håndklædet i ringen. Hun trækker sig som premierminister 7. juni, oplyste hun fredag.

* 23. juni 2016: Ved en folkeafstemning stemmer 52 procent af briterne for at forlade EU. 48 procent stemmer for at blive.

* 11. juli 2016: Theresa May bliver valgt som ny formand for Det Konservative Parti. Hun overtager dermed posten som premierminister efter David Cameron, der trak sig fra britisk politik, efter briterne stemte for at forlade EU.

* 29. marts 2017: Storbritannien meddeler officielt EU, at landet vil melde sig ud af samarbejdet. Det sætter gang i to års nedtælling til et britisk EU-exit.

* 12. juli 2018: Premierminister Theresa May fremlægger en længe ventet hvidbog med planer for fremtidens forhold til EU.

* 25. november 2018: EU's stats- og regeringschefer godkender en skilsmisseaftale indgået med den britiske regering.

* 15. januar 2019: Det britiske parlament forkaster aftalen.

* 11. marts 2019: Theresa May og EU-kommissionschef Jean-Claude Juncker præsenterer en justeret aftale.

* 12. marts 2019: Parlamentet i London forkaster den nye udgave.

* 13. marts 2019: Parlamentet afviser et brexit uden en aftale.

* 14. marts 2019: Parlamentet stemmer for at bede EU om en udsættelse af brexit fra 29. marts, som efter den hidtidige plan er Storbritanniens sidste dag i EU.

* 10. april 2019: EU's stats- og regeringschefer bliver enige om at udskyde brexit til senest 31. oktober 2019 Det betyder blandt andet, at Storbritannien skal afholde valg til EU-Parlamentet. Godkendes skilsmisseaftalen mellem EU og Storbritannien, vil briterne forlade EU 1. november 2019, står der i aftalen.

- EU-landene gør i fristforlængelsen det klart, at de ikke vil genforhandle den skilsmisseaftale, der blev godkendt i november 2018 - og som allerede er blevet stemt ned i det britiske parlament.

24. maj 2019: Theresa May meddeler foran sin embedsbolig på Downing Street, at hun trækker sig som premierminister og formand for Det Konservative Parti. Det vil ske med effekt fra 7. juni.

Kilder: Folketingets EU-Oplysning, Reuters, Erklæringen fra EU-topmødet 10. april 2019.