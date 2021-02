OVERBLIK: Mars-robottens danske øjne skal lede efter liv

* Danmarks Teknologiske Universitet - nærmere bestemt DTU Space - har bidraget med et kamerasystem, der sidder på robotten.

Her kan du blive klogere på "Perseverance", som Danmark har bidraget til:

En robot fra det amerikanske rumagentur, Nasa, er torsdag aften dansk tid landet på Mars for at finde ud af, om der er eller har været liv på planeten.

* Robotten, der er bygget i USA, kan køre rundt på Mars' overflade og har "øjne" bestående af DTU's kamera.

* Robotten kører kun i dagtimerne, da det er for koldt om natten. Om natten vil den i stedet holde ved sten og klipper for at analysere dem.

* På robotten sidder instrumentet Pixl, som består af en laser og et kamerasystem.

* Laseren kan skyde en stråle mod sten og klipper i op til ni meters afstand. Strålen får klippen til at gløde. Derved kan man se, hvad den enkelte klippe er lavet af.

* Et kamera sidder på robottens arm og tager billeder rundt om laserstrålen.

* Det er kun ganske få mineraler, der ikke lader sig opløse - og det er dem, robotten skal finde. Eventuelt fossilt materiale i klippestykkerne kan være tegn på, at der har været liv på Mars.

* Det kan være forstenet bakterieslim eller forstenede søpindsvin, der kan findes. Det er en afstøbning og ikke selve dyret, forskerne håber at finde.

Kilder: Videnskab.dk, professor John Leif Jørgensen og DTU Space.