OVERBLIK: Kontakt til Ukraine skaber problemer for Trump

Få et overblik over sagens forløb her:

2014:

* Bidens søn bliver i 2014 bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab. Selskabet er involveret i en skattesag i Ukraine, men der er ingen oplysninger om, at Hunter Biden er en del af sagen.

2019:

* 18. juli: Trump giver ifølge amerikanske medier ordre om at tilbageholde næsten 400 millioner dollar i militærhjælp til Ukraine.

* 25. juli: Trump taler med Ukraines præsident i et 30 minutter langt telefonopkald.

I september kan avisen The Wall Street Journal beskrive, at Trump i opkaldet har forsøgt at presse præsident Volodimir Zelenskij til at undersøge Hunter Bidens forretningsforbindelser til et ukrainsk energikonsortium.

* 12. august: En whistleblower indgiver i den amerikanske efterretningstjeneste en klage til generalinspektøren for efterretningstjenesterne. Af klagen fremgår det, at Trump har haft en telefonsamtale med en "udenlandsk statsleder", og at opkaldet har vakt bekymring.

* 11. september: Militærbistanden bliver givet til Ukraine.

* 24. september: Trump bekræfter, at han har tilbageholdt bistanden til Ukraine. I flere interviews benægter han, at bistanden blev tilbageholdt for at presse Ukraine.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, erklærer, at man vil påbegynde en rigsretsproces mod den amerikanske præsident.

* 25. september: Et fem sider langt dokument med en udskrift fra telefonsamtalen mellem Trump og Zelenskij offentliggøres af Det Hvide Hus. Bistandspengene nævnes ikke i det offentliggjorte udskrift.

Heraf fremgår det blandt andet, at Trump siger:

- Der er en masse snak om Bidens søn - at Biden stoppede anklagemyndigheden, og at mange mennesker ønsker at finde ud af det, så alt, hvad du kan udrette sammen med justitsministeren, vil være fint.

- Biden gik rundt og pralede med, at han stoppede forfølgelsen af anklagerne, så hvis du kan se på det ... Det lyder forfærdeligt i mine ører.

* 26. september: Whistleblower-indberetningen bliver offentliggjort af Kongressen. I indberetningen skriver whistlebloweren blandt andet:

- Jeg har modtaget oplysninger fra adskillige regeringsembedsmænd, om at USA's præsident bruger sit embedes magt til at søge et fremmed lands indblanding i det amerikanske valg i 2020.

- I dagene efter telefonsamtalen erfarede jeg fra adskillige embedsmænd, at højtstående embedsmænd i Det Hvide Hus havde grebet ind for at "lukke ned for" alle optegnelser om telefonsamtalen.

* 27. september: Et udvalg under Repræsentanternes Hus stævner USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, for at få ham til at udlevere dokumenter vedrørende kontakt til den ukrainske regering.

* 28. september: Donald Trump kalder Ukraine-sagen for "det største svindelnummer i amerikansk politiks historie".

* 29. september: Donald Trump skriver på Twitter, at han vil mødes personligt med whistlebloweren. Han understreger, at han mener, at han har krav på at få lov til at konfrontere sin "anklager".

Samme dag rapporterer den amerikanske tv-station CBS, at whistlebloweren i øjeblikket er under føderal beskyttelse, da vedkommende frygter for sin sikkerhed

