OVERBLIK: Knivoverfald i London er et af flere angreb

Her et overblik over dette årtis tilsvarende angreb i England:

* September 2017: Bombe i tog

En hjemmelavet bombe eksploderer på et fyldt passagertog på stationen Parsons Green i det sydvestlige London. 30 kommer til skade. 18-årig mand, som menes at have tilknytning til Islamisk Stat (IS), idømmes fængsel på livstid.

* Juni 2017: Varevogn styrer ind i menneskemængde

En lastbil kører ind i en gruppe mennesker, som har deltaget i en aftenbøn i en moské i Finsbury Park i det nordlige London. En mand dør, og 11 personer kommer til skade. Den 47-årige gerningsmand dømmes senere til livstidsfængsel.

* Juni 2017: Køretøj mejer personer ned

Ved London Bridge mejer et køretøj flere personer ned. Tre mænd hopper ud og angriber tilfældige med kniv. Otte personer bliver dræbt, og omkring 50 kommer til skade. Politiet dræber de tre angrebsmænd. Islamisk Stat tager skylden for angrebet.

* Maj 2017: Bombeangreb mod Manchester Arena

En bombemand sprænger sig selv i luften ved Manchester Arena, hvor popstjernen Ariana Grande har spillet koncert.

22 bliver dræbt. Syv ofre var under 18. Angrebet blev udført af 22-årige Salman Abedi.

* Marts 2017: Angreb ved Westminster Bridge

Fem personer bliver dræbt og yderligere over 50 såret, da en mand kører en bil ind i fodgængere på den trafikerede bro, Westminster Bridge. Senere dræber gerningsmanden også en politimand, før han selv bliver dræbt af politiet.

* Juni 2016: Britisk politiker stukket ihjel

Labour-politiker Jo Cox bliver stukket og skudt, kort tid før at der skal stemmes om, hvorvidt Storbritannien skal forblive i EU. Gerningsmanden er nazisympatisøren Thomas Mair, der blev idømt en livstidsdom.

* December 2015: To personer stikkes ned i undergrunden i London

En paranoid og skizofren mand stikker to mænd ned ved undergrundsstationen Leytonstone i London. Angrebet sker, to dage efter at Storbritannien har deltaget i det første luftangreb mod Islamisk Stat. Politiet siger, at det er et "terrorangreb".

* Maj 2013: En engelsk soldat bliver dræbt

To mænd af nigeriansk oprindelse går til angreb på en britisk soldat og stikker ham ihjel. Overfaldet sker nær et militært område ved London. De to mænd opfordrer vidner til at filme overgrebet. De råber "Allahu akbar", mens de stikker manden.

Kilder: AFP, TT.