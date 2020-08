OVERBLIK: Kendte tager afsked med Chadwick Boseman

Både i og uden for Hollywood begræder man tabet af skuespilleren Chadwick Boseman, efter at han fredag døde i en alder af 43 år.

Ifølge familien er han død efter en fire år lang kamp med tarmkræft.

Her er et udpluk af reaktionerne:

- Vores hjerter er knuste, og vores tanker er hos Chadwick Bosemans familie. Dit eftermæle vil leve for evigt. Hvil i fred.

Marvel Entertainment, selskabet bag filmen "Black Panther", som Chadwick Boseman er mest kendt for at spille med i.

- Den sande styrke hos Chadwick Boseman var større, end vi nogensinde fik at se på skærmen. Fra "Black Panther" til Jackie Robinson (en karakter, Boseman spillede i filmen "42", red.) inspirerede han generationer og viste dem, at de kan være, hvad end de vil - sågar superhelte.

Joe Biden, amerikansk præsidentkandidat for Demokraterne.

- Det var den største ære at arbejde sammen med dig og lære dig at kende. Sikke et generøst og oprigtigt menneske. Du troede på arbejdets hellige natur og gav alt. De bedste tanker til din familie.

Mark Ruffalo, skuespiller og kollega til Chadwick Boseman i flere af de Marvel-producerede film.

- For at vise os, hvordan vi kan bekæmpe modgang med stil. For at vise os, hvordan man siger "Sig det højt" (reference til Bosemans film "Get on up", red.). For at vise os, hvordan man går som en konge uden at miste følingen . For at vise os, hvor stærke vi er. Tak, Chadwick Boseman.

The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), en borgerrettighedsbevægelse med fokus på lighed for farvede.